«Альберта выбрала рискованный момент, чтобы задуматься о независимости»

В Канаде весьма серьезно отнеслись к новости о том, что представители движения, выступающего за независимость богатой нефтью провинции Альберта, встретились с высокопоставленными чиновниками администрации президента США. Комментаторы говорят, что нынешняя ситуация коренным образом отличается от прежних угроз единству Канады, напоминают, что жителям Альберты больше, чем кому бы то ни было еще в стране, нравится нынешний американский президент, и предупреждают, что в США Альберта будет занимать куда менее выгодное и почетное положение, чем в Канаде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Газовое месторождение в Альберте

Фото: Todd Korol / Reuters Газовое месторождение в Альберте

Фото: Todd Korol / Reuters

Это не ваш дежурный кризис национального единства в Канаде

Нет ничего «старого» и «доброго» в тех трещинах, которыми покрывается идея канадского единства в 2026 году… Большая разница… заключается в том, что угроза исходит не от одной провинции, а сразу из трех мест — Квебека, Альберты и, что особенно тревожно, США… Два последних референдума (по выходу провинции из Канады.— “Ъ”) проводились в 1980 и 1995 годах, задолго до появления социальных медиа и фрагментации медиапространства, а также до всего того, что привело к снижению уровня политических споров. У нас нет ни малейшего представления о том, как эти новые обстоятельства могут повлиять на то, что, по идее, должно быть ясным и взвешенным демократическим выбором для жителей Альберты или Квебека.

Чем больше сторонники Трампа вожделеют Альберту, тем менее популярным может стать идея сепаратизма

После захвата лидера Венесуэлы и требования права собственности на Гренландию, возможно, было неизбежно, что команда Дональда Трампа бросит свой экспансионистский взгляд на богатый нефтью и несколько разочарованный кусок Канады… В группировке сепаратистов Альберты всегда существовала подгруппа, которая хотела бы, чтобы провинция стала частью страны Трампа. Но организаторы движения знают, что их грандиозная идея утратит часть своего очарования, если будет связана с превращением Альберты в территорию или штат США.

Альберта размышляет о высокорисковой сепаратистской игре в нестабильном мире

Сторонники идеи «Сделаем Альберту снова великой», возможно, представляют свою землю этаким Техасом на севере. Вот только Техас в шесть раз больше по населению, а экономика его больше экономики всей Канады. Экономика Альберты ближе к экономике Канзаса, который занимает лишь 33-е место в рейтинге американских штатов. Что же до международных сравнений, то ВВП Альберты находится на уровне ВВП Дании — страны, которую… Трамп в настоящее время «кошмарит», чтобы она отдала ему Гренландию. Игра Альберты может привести к тому, что она из жизненно важной части Канады превратится в посредственный придаток США… Альберта выбрала рискованный момент, чтобы задуматься о независимости.

Может ли Трамп поддержать силы в Альберте, которые стремятся к выходу из Канады?

15% жителей Альберты хотели бы, чтобы Канада стала 51-м штатом США. Это рекордно высокий показатель для нашей страны. Жители Альберты, кроме того, чаще других канадцев склонны иметь положительное мнение о нынешнем президенте США Дональде Трампе. А от всего этого до того, чтобы сделать провинцию 51-й звездой на флаге США,— один шаг.