Ялта и еще несколько населенных пунктов в Крыму частично обесточены
Ялта и несколько населенных пунктов на севере Крыма частично остались без электричества из-за аварий на сетях. Аварийно-восстановительные работы ведет ГУП «Крымэнерго», сообщила компания.
В Ялте отключение затронуло также поселки Ливадия и Виноградное. Еще несколько населенных пунктов обесточены в Красногвардейском районе республики.
По данным «Крымэнерго», восстановить электроснабжение планируется в течение трех часов.
«Ъ-Кубань» сообщал, что в Севастополе устраняют последствия ночной непогоды. Специалисты убирают поваленные деревья, расчищают ливневые канализации.