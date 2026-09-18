Премьер Чехии Бабиш заявил о приближении мира к «вратам ада»
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что мир движется «к вратам ада» — к третьей мировой войне. Он подчеркнул, что странам Европы необходимо сместить фокус на мирные инициативы.
«Я не боюсь сказать это вслух. Путь, по которому сейчас идет мир, не ведет к безопасности. Он ведет прямо к вратам ада. Он ведет нас к третьей мировой войне»,— сказал господин Бабиш на Пражском оборонном саммите.
Премьер Чехии отметил сильные экономические последствия глобальных конфликтов. «Это тотальная экономическая катастрофа. Она бьет по экономике, разрушает средства к существованию людей, разгоняет инфляцию»,— сказал он.
Андрей Бабиш добавил, что с помощью ИИ узнал: в мире ежегодно проходят 300 оборонных конференций, 50 из которых — в Европе. Он также выразил сожаление, что на подобных площадках слово «мир» практически не звучит.
За призывом Андрея Бабиша стоит курс на отказ Чехии от прямого бюджетного финансирования вооружений для Украины при сохранении координации европейской инициативы для иностранных участников, готовых ее поддерживать. В январе 2026 года премьер именно так описывал предполагаемую роль страны: не тратить на поставки средства чешского бюджета, но оставаться координатором внешней военной помощи.
Такой подход отличается от политики прежних властей Чехии, которые активно поставляли Украине оружие и боеприпасы и приняли более полумиллиона украинских беженцев. Реализацию нового курса осложняют разногласия внутри правительства: в декабре 2025 года министр обороны Яромир Зуна отстаивал продолжение поставок, тогда как премьер намеревался свернуть боеприпасную программу.