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Премьер Чехии Бабиш заявил о приближении мира к «вратам ада»

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что мир движется «к вратам ада» — к третьей мировой войне. Он подчеркнул, что странам Европы необходимо сместить фокус на мирные инициативы.

«Я не боюсь сказать это вслух. Путь, по которому сейчас идет мир, не ведет к безопасности. Он ведет прямо к вратам ада. Он ведет нас к третьей мировой войне»,— сказал господин Бабиш на Пражском оборонном саммите.

Премьер Чехии отметил сильные экономические последствия глобальных конфликтов. «Это тотальная экономическая катастрофа. Она бьет по экономике, разрушает средства к существованию людей, разгоняет инфляцию»,— сказал он.

Андрей Бабиш добавил, что с помощью ИИ узнал: в мире ежегодно проходят 300 оборонных конференций, 50 из которых — в Европе. Он также выразил сожаление, что на подобных площадках слово «мир» практически не звучит.

Составлено ИИ-Ассистентъ

За призывом Андрея Бабиша стоит курс на отказ Чехии от прямого бюджетного финансирования вооружений для Украины при сохранении координации европейской инициативы для иностранных участников, готовых ее поддерживать. В январе 2026 года премьер именно так описывал предполагаемую роль страны: не тратить на поставки средства чешского бюджета, но оставаться координатором внешней военной помощи.

Такой подход отличается от политики прежних властей Чехии, которые активно поставляли Украине оружие и боеприпасы и приняли более полумиллиона украинских беженцев. Реализацию нового курса осложняют разногласия внутри правительства: в декабре 2025 года министр обороны Яромир Зуна отстаивал продолжение поставок, тогда как премьер намеревался свернуть боеприпасную программу.

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