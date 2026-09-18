Премьер Чехии Бабиш заявил о приближении мира к «вратам ада»

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что мир движется «к вратам ада» — к третьей мировой войне. Он подчеркнул, что странам Европы необходимо сместить фокус на мирные инициативы.

«Я не боюсь сказать это вслух. Путь, по которому сейчас идет мир, не ведет к безопасности. Он ведет прямо к вратам ада. Он ведет нас к третьей мировой войне»,— сказал господин Бабиш на Пражском оборонном саммите.

Премьер Чехии отметил сильные экономические последствия глобальных конфликтов. «Это тотальная экономическая катастрофа. Она бьет по экономике, разрушает средства к существованию людей, разгоняет инфляцию»,— сказал он.

Андрей Бабиш добавил, что с помощью ИИ узнал: в мире ежегодно проходят 300 оборонных конференций, 50 из которых — в Европе. Он также выразил сожаление, что на подобных площадках слово «мир» практически не звучит.