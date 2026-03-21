Президент Сербии Александр Вучич предположил, что Третья мировая война уже началась, хотя официально об этом не объявлялось. По его словам, предотвратить глобальный конфликт будет сложно.

«Возможно, она уже началась — мы просто пока официально об этом не говорим. Борьба за нефть, газ, полезные ископаемые, редкие металлы и другое сырье началась давно»,— сказал господин Вучич в интервью газете Berliner Zeitung.

Как отметил сербский президент, Первая и Вторая мировые войны начинались с региональных конфликтов, и лишь позже формировались более крупные союзы, которые в итоге вступали в прямое столкновение. Сегодня, по его словам, наблюдается похожая динамика.

«Интересы крупных держав слишком разнообразны и слишком значительны, чтобы какая-либо из сторон могла просто отступить. Именно это часто в конечном итоге приводит к эскалации»,— добавил он. Господин Вучич выразил надежду, что эскалации можно избежать, но признал, что пока не видит простого пути к этому.