Вучич предположил, что Третья мировая война уже началась
Президент Сербии Александр Вучич предположил, что Третья мировая война уже началась, хотя официально об этом не объявлялось. По его словам, предотвратить глобальный конфликт будет сложно.
«Возможно, она уже началась — мы просто пока официально об этом не говорим. Борьба за нефть, газ, полезные ископаемые, редкие металлы и другое сырье началась давно»,— сказал господин Вучич в интервью газете Berliner Zeitung.
Как отметил сербский президент, Первая и Вторая мировые войны начинались с региональных конфликтов, и лишь позже формировались более крупные союзы, которые в итоге вступали в прямое столкновение. Сегодня, по его словам, наблюдается похожая динамика.
«Интересы крупных держав слишком разнообразны и слишком значительны, чтобы какая-либо из сторон могла просто отступить. Именно это часто в конечном итоге приводит к эскалации»,— добавил он. Господин Вучич выразил надежду, что эскалации можно избежать, но признал, что пока не видит простого пути к этому.