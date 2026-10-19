Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №193/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Черноземье

Воронежский «Нефтемаш-инжиниринг» отсудил 254 млн у столичного контрагента

Арбитражный суд Воронежской области полностью удовлетворил иск местного ООО ИТЦ «Нефтемаш-Инжиниринг» (производитель оборудования, в том числе для газо-нефтеперерабатывающей отрасли) к московскому ООО «Промтехинжиниринг» на 253,9 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Речь шла о задолженности по семи договорам, заключенным между компаниями в 2025 году. Их суть не раскрывается.
Также суд решил вернуть «Нефтемаш-инжиниринг» из федерального бюджета госпошлину в 60,7 тыс. руб. Апелляционных жалоб на решение от сторон не поступало. Его мотивировочная часть пока не опубликована.
Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», спор касается неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору поставки. Ранее стороны в суде не встречались.

По собственным данным, «Нефтемаш-Инжиниринг» выпускает оборудование для газо-нефтеперерабатывающей, химической, металлургической и пищевой промышленности. Согласно Rusprofile, ООО ИТЦ «Нефтемаш-Инжиниринг» было зарегистрировано в Борисоглебске Воронежской области в ноябре 2006 года. Основной вид деятельности — ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор и владелец 50% компании — Павел Егоров, еще 50% принадлежат Анастасии Зверевой. 2024 год общество закончило с выручкой 1,6 млрд руб. и чистой прибылью 148 млн руб.

ООО «Промтехинжиниринг» было учреждено в Москве в апреле 2007 года для оптовой неспециализированной торговли. Уставный капитал составляет 9,2 млн руб. Гендиректор — Константин Ильюшенко. По итогам 2024 года компания выручила 894 млн руб. и получила 160 млн убытка. Обществом в равных долях владеют Алексей Сафонов, Владимир Глотов, Евгений Симанов и Валерий Мусаэлян. Им же принадлежит по 14,5% тюменского ООО «Проектно-конструкторский и технологический институт "Промтехпроект"». Господин Ильюшенко контролирует 7% доли этой компании.

О чем «Нефтемаш-инжиниринг» и другие воронежские предприятия рассказывали чиновникам в 2024-м — в материале «Ъ-Черноземье».
Егор Якимов