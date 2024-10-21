«Мы развиваемся, но купить новые станки не можем»

Представители крупных предприятий нефтегазовой сферы Воронежской области сталкиваются с нехваткой субсидий и ужесточением механизмов их получения. Об этом сообщили сами предприниматели на совещании по вопросу вовлечения ряда промышленных предприятий нефтегазовой сферы Воронежской области во внешнеэкономическую деятельность на заводе «Бормаш» в Поворинском районе. Чиновники и представители ЦБ рассказали промышленникам об альтернативных способах привлечения средств, а также призвали бизнес-сообщество «активнее отстаивать свои интересы». За дискуссией наблюдал корреспондент „Ъ“ Егор Якимов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представители органов власти предложили предпринимателям рассказывать, что они хотят получить от государства

Фото: Егор Якимов Представители органов власти предложили предпринимателям рассказывать, что они хотят получить от государства

Фото: Егор Якимов

Представители воронежских промышленных предприятий, работающих в нефтегазовой отрасли, пожаловались областным чиновникам на нехватку субсидий и сложность их получения в ходе совещания по вопросу вовлечения ряда промышленных предприятий нефтегазовой сферы Воронежской области во внешнеэкономическую деятельность. Оно состоялось на заводе «Бормаш» в Поворинском районе Воронежской области в конце прошлой недели.

АО «Бормаш», АО «Теплохим», ООО «ЗНИГО» и ООО «ИТЦ “Нефтемаш-инжиниринг”» и другие сначала рассказали о модернизации предприятий и достигнутых технических показателях. Так, основатель «Бормаша» Сергей Синюков отчитался о 2 млрд руб. инвестиций в выкуп и реконструкцию Грибановского машзавода, директор регионального центра «Мой бизнес» Андрей Демидов рассказал о пуске ООО «Интеллектуальные комплексы автоматики» (ГК «Интелка») в Воронеже производственно-складского комплекса за 500 млн руб. и вводе импортозамещающего производства деталей для дизельных двигателей за 2,5 млрд руб. воронежским ООО «Центролит».

Затем представители предприятий перешли к вопросу получения субсидий. Гендиректор ЗНИГО Андрей Филатов рассказал, что получить субсидию министерства промышленности на оборудование стало сложнее: «В этом году ее размер увеличили до 10 млн руб., но условия получения стали жестче. Оборудование теперь должно числиться в специальном реестре, а, как правило, такого мало, так как большая часть станков иностранного производства. Также требуются сертификат страны происхождения, которого нет ни у одного из наших поставщиков, и цифровой паспорт предприятия. Мы пока не смогли его оформить».

Главный бухгалтер АО «Теплохим» Ольга Штанько пожаловалась, что субсидий на покупку оборудования недостаточно: «Кредиты и лизинги очень дорогие. Хотелось бы, чтобы у фонда были большие средства для предоставления льготных займов, чем действующие 20 млн и 50 млн руб. Чтобы хотя бы 80 млн руб. было. Это гораздо удобнее, чем обращаться в федеральный ФРП, который рассматривает по полгода обращения».

Министр предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Геннадий Швырков спросил у госпожи Штанько, относится ли их предприятие к МСП, на что получил отрицательный ответ: «В том-то и дело, что не относимся. МСП имеют больше льгот». «Простите, но вы же знаете русскую поговорку про чужой огород»,— возразил ей министр. «С учетом нашего оборота мы не можем себе позволить купить оборудование. Вот вы говорите, работать с заграницей. Ну что такое сейчас работать с Узбекистаном? Это значит, что не будет предоплаты. Растут внутренние ставки банков, они колеблются от 23 до 30%. Не знаю, с чем это связано. Как с такими накрутками брать контракты и сохранять конкурентоспособность?»

Господин Швырков задал встречный вопрос: «А чего вы планируете достичь за счет этих 80 млн руб.?» Представитель «Теплохима» пояснила, что хочет улучшить качество продукции. «Надо понимать, что субсидии направлены не на то, чтобы предприниматель больше заработал, а на увеличение зарплат и развитие инфраструктуры в малых локациях»,— сказал министр. На это госпожа Штанько заметила, что на их предприятии растут число работников и зарплаты. «Мы развиваемся, поддерживаем СВО, но купить станок за 80 млн руб. не можем»,— посетовала представитель «Теплохима».

К дискуссии подключился руководитель экономического отдела воронежского отделения Центробанка Максим Толубаев: «Безусловно, ставки сейчас высокие у банков. Если вам интересно, как они формируются, я расскажу». «Мне неинтересно»,— ответила Ольга Штанько. Тогда представитель ЦБ рассказал, за счет чего еще предприятия могут привлечь средства: выпуск облигаций, цифровых активов, выход на IPO.

Геннадий Швырков поинтересовался: «А кто будет приобретать у нас эти финансовые документы?» «Хороший вопрос. Он не ко мне»,— ответил господин Толубаев, вызвав в зале смех. Затем он пояснил, что их могут приобретать сотрудники предприятий. «Это достаточно рискованно. Когда беру кредит, я знаю, что его потрачу. А что с этими облигациями произойдет, непонятно»,— скептически отметила представитель «Теплохима».

В заключение господин Швырков попросил предпринимателей из зала «как бизнес-сообщество» определить общий круг проблем и, используя «взаимные, в том числе лоббистские, возможности», активнее «продвигать свои интересы»: «Это не мы вас должны учить, это вы нам должны рассказывать, что хотите получить от государства». Он также призвал присутствовавших в зале крупных предпринимателей налаживать взаимодействие с компаниями из сектора МСП и давать «конкретные поручения» министерству.