Воронежский производитель нефтегазового оборудования требует 254 млн с московского контрагента

Зарегистрированное в Борисоглебске Воронежской области ООО ИТЦ «Нефтемаш-Инжиниринг» (производитель оборудования, в том числе для газо-нефтеперерабатывающей отрасли) потребовало взыскать 253,9 млн руб. с московского ООО «Промтехинжиниринг». Согласно картотеке регионального арбитража, иск пока не принят к производству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суть требований не раскрывается. Однако, согласно Rusprofile, спор касается неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору поставки. Ранее стороны в суде не встречались.

По собственным данным, «Нефтемаш-Инжиниринг» выпускает оборудование для газо-нефтеперерабатывающей, химической, металлургической и пищевой промышленности. Согласно Rusprofile, ООО ИТЦ «Нефтемаш-Инжиниринг» было зарегистрировано в Борисоглебске Воронежской области в ноябре 2006 года. Основной вид деятельности — ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор и владелец 50% компании — Павел Егоров, еще 50% принадлежат Анастасии Зверевой. 2024 год общество закончило с выручкой 1,6 млрд руб. и чистой прибылью 148 млн руб. ООО «Промтехинжиниринг» было учреждено в Москве в апреле 2007 года для оптовой неспециализированной торговли. Уставный капитал составляет 9,2 млн руб. Гендиректор — Константин Ильюшенко. По итогам 2024 года компания выручила 894 млн руб. и получила 160 млн убытка. Обществом в равных долях владеют Алексей Сафонов, Владимир Глотов, Евгений Симанов и Валерий Мусаэлян. Им же принадлежит по 14,5% тюменского ООО «Проектно-конструкторский и технологический институт "Промтехпроект"». Господин Ильюшенко контролирует 7% доли этой компании.

Алина Морозова