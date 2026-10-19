Трутнев не стал комментировать сообщения о возможном переходе на новую должность
Вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев отказался комментировать сообщения о грядущем переходе на новую должность в Кремле. Информация об этом появилась сегодня в российских СМИ.
«Ничего я вам не подтвержу. Указа президента нет»,— сказал Юрий Трутнев в ответ на вопрос ТАСС. Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что он может стать помощником президента или замглавы администрации президента (АП). По данным РБК, господин Трутнев займется вопросами патриотического воспитания в АП.