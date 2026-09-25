Главное о самой массированной атаке БПЛА на Воронеж: пострадавшие, разрушения, пожары

Сегодня ночью Воронежская область подверглась самой массированной атаке БПЛА с начала спецоперации. Над областным центром и шестью районами были сбиты 88 беспилотников. В результате удара пострадали 14 человек, включая шестилетнего ребенка. Также повреждены жилые дома, 17 автомобилей, производственные и нежилые здания. В некоторых случаях попадания дронов сопровождались возгораниями. Главное о последствиях атаки — в подборке «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ход атаки Опасность атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области в 18:54 24 сентября, следует из сообщений регионального главка МЧС. В 18:59 жителей Лискинского и Острогожского районов предупредили о непосредственной угрозе удара дронов, в 19:20 — Бобровского и Россошанского, в 19:40 — Бутурлиновского, в 19:46 — Новоусманского, Семилукского, Каширского, Хохольского, а также Нововоронежа и Воронежа, в 20:01 — Аннинского и Таловского районов, в 20:04 — Богучарского и Кантемировского, в 20:54 — Борисоглебска. Ближе к полуночи активная фаза работы ПВО в этих муниципалитетах была завершена, однако в 00:41 25 сентября снова была объявлена угроза непосредственного удара БПЛА в Россошанском районе, в 1:10 — в Острогожском, Лискинском, Калачеевском, в 1:19 — в Богучарском и Кантемировском, в 1:49 — в Бутурлиновском и Бобровском, в 2:19 — в Семилукском, Новоусманском, Рамонском, Хохольском, Каширском районах, а также в Воронеже и Нововоронеже. К 7:00 активная фаза работы ПВО в этих муниципалитетах была завершена, по всему региону отменили опасность атаки БПЛА. В Минобороны РФ сообщили, что с 20:00 24 сентября до 8:00 25 сентября дежурные силы ПВО сбили и перехватили над Россией 592 беспилотника. В частности, дроны уничтожили над Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской областями. В 12:08 губернатор Александр Гусев сообщил, что в регионе снова объявлена опасность атаки БПЛА. В 12:23 воздушная тревога в связи с непосредственной угрозой удара беспилотных воздушных судов была объявлена на территории воронежской агломерации — в Воронеже, Каширском, Хохольском, Рамонском, Новоусманском и Семилукском районах. Включены тревожные сирены. В региональном главке МЧС сообщили, что активная фаза работы ПВО в указанных муниципалитетах завершена, но режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется. Губернатор Александр Гусев в 12:59 сообщил, что непосредственная опасность атаки БПЛА в Воронежской агломерации отменена. В 15:40 в Воронежской области отменили опасность удара БПЛА.

Последствия атаки По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева , над областным центром и как минимум шестью районами области ликвидировано 88 БПЛА. В 7:18 глава региона сообщил о четверых пострадавших. Среди них были две женщины с осколочными ранениями, которых доставили в больницы, и двое мужчин, которым оказали помощь на месте.

, над областным центром и как минимум шестью районами области ликвидировано 88 БПЛА. В глава региона сообщил о четверых пострадавших. Среди них были две женщины с осколочными ранениями, которых доставили в больницы, и двое мужчин, которым оказали помощь на месте. В 9:15 господин Гусев уточнил, что количество раненых растет. По его словам, к этому времени стало известно о 13 пострадавших, среди которых был шестилетний ребенок. По данным губернатора, двое из них находятся в реанимации: женщина 1963 года рождения и мужчина 2001 года рождения. Еще один человек госпитализирован и один проходит обследование, остальным стационарное лечение не потребовалось.

господин Гусев уточнил, что количество раненых растет. По его словам, к этому времени стало известно о 13 пострадавших, среди которых был шестилетний ребенок. По данным губернатора, двое из них находятся в реанимации: женщина 1963 года рождения и мужчина 2001 года рождения. Еще один человек госпитализирован и один проходит обследование, остальным стационарное лечение не потребовалось. В 13:46 минздрав региона сообщил, что количество обратившихся за медпомощью возросло до 14 человек. При этом одному человеку она не понадобилась. Семерых пострадавших доставили в медучреждения региона. Двое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести в профильном отделении. Еще четырех человек отпустили на амбулаторное лечение. Оставшиеся шестеро пострадавших, в том числе шестилетний ребенок, отказались от отправки в медучреждения.

минздрав региона сообщил, что количество обратившихся за медпомощью возросло до 14 человек. При этом одному человеку она не понадобилась. Семерых пострадавших доставили в медучреждения региона. Двое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести в профильном отделении. Еще четырех человек отпустили на амбулаторное лечение. Оставшиеся шестеро пострадавших, в том числе шестилетний ребенок, отказались от отправки в медучреждения. Также опубликована предварительная информация по разрушениям. Известно, что в Воронеже посечены фасады и выбиты окна в ряде многоквартирных домов. Также зафиксированы множественные повреждения автомобилей. Из-за обломков дронов пострадали производственные помещения и нежилые здания. В некоторых случаях падение фрагментов БПЛА приводило к возгораниям. Господин Гусев также сообщил, что в разных районах Воронежа обнаружено множество обломков беспилотников, и напомнил, что к ним нельзя приближаться. По словам мэра Воронежа Сергея Петрина, было принято решение перевести на дистанционное обучение школу и приостановить работу одного из корпусов детского сада. «Работы по устранению последствий уже спланированы и начнутся в самое ближайшее время»,— добавил глава города. Также господин Петрин напомнил, что в управах районов работают горячие линии для горожан, у которых при падении обломков БПЛА были повреждены автомобили или жилье. Позвонить на них можно по следующим номерам: Ленинский район: +7 (919) 180-58-36;

Левобережный район: +7 (900) 963-72-70;

Железнодорожный район: +7 (915) 581-32-18, +7 (473) 223-07-35;

Центральный район: +7 (920) 407-08-05;

Советский район: +7 (952) 106-86-45; +7 (473) 263-04-04;

Коминтерновский район: +7 (992) 057-90-41. В 13:59 Сергей Петрин сообщил о начале восстановительных работ. Специалисты управ районов совместно с ГорДЕЗом и управляющими компаниями приступили к демонтажу поврежденных конструкций и замерам оконных блоков, чтобы заменить остекление в пострадавших помещениях, сразу же закрывая контур зданий. Мэр также сообщил о 17 поврежденных автомобилях и напомнил алгоритм действий для владельцев пострадавшего транспорта. Собственникам необходимо сообщить о факте и месте происшествия в управу района. Затем следует обратиться в отдел полиции. После получения подтверждения от правоохранительных органов и результатов независимой экспертизы документы направляются в управу района. После этого собственники транспорта могут получить компенсацию. В прокуратуре Воронежской области напомнили о работе горячей линии по вопросам защиты прав пострадавших при атаках ВСУ: +7 (473) 260-89-89. Уточняется, что на контроле остаются вопросы соблюдения прав граждан и оказания им всесторонней помощи.

Жители разных районов Воронежа после атаки БПЛА сообщили в социальных сетях, что у них пропало водоснабжение. В городской администрации подтвердили, что в ночное время фиксировались перебои в работе повысительно-насосных станций (ПНС), но, по состоянию на 14:00 все «работает в штатном режиме». Специалисты водоканала и управляющих организаций выезжают по отдельным адресам в случае запросов от местных жителей. По информации «Ъ-Черноземье», работа водоканала по заявкам на отсутствие воды не связана с падением обломков сбитых беспилотников.

В правительстве Воронежской области после этого опровергли фейк о том, что регион рискует остаться без света и тепла на всю зиму из-за сегодняшнего удара ВСУ. Там уточнили, что в основу дипфейка взято видео с выступлением губернатора Александра Гусева от 23 июня 2023 года.

Реакция официальных лиц Спикер воронежской облдумы Юрий Матузов назвал удар БПЛА самым массированным с начала СВО. По его словам, значительная часть беспилотников пришлась на областной центр. «Сейчас основная нагрузка по установлению и ликвидации последствий легла на оперативные службы и администрацию городского округа, но региональный парламент готов немедленно включиться в решение возникающих вопросов»,— добавил господин Матузов. Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила о возбуждении уголовного дела по статье о теракте (ст. 205 УК РФ). По данным ведомства, ударам со стороны ВСУ подверглись частные дома и объекты гражданской инфраструктуры. На местах происшествий работают сотрудники Следственного комитета. «Следователи и криминалисты фиксируют последствия, собирают доказательную базу, устанавливают типы и модели примененного вооружения, а также подразделения и конкретных лиц, причастных к атакам»,— сообщила Светлана Петренко. «Всем пострадавшим обязательно окажем необходимую помощь. Желаю скорейшего выздоровления»,— написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

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Алина Морозова, Денис Данилов, Кабира Гасанова