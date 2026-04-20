Посол Ирана в РФ: сроки по железной дороге Решт – Астара перенесли из-за войны

Подписание исполнительного контракта по строительству железной дороги Решт – Астара перенесли из-за боевых действий на Ближнем Востоке, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали. По его словам, иранская сторона рассчитывает приступить к реализации проекта до конца 2026 года.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Они (США и Израиль. — “Ъ”) развязали войну, и из-за этой войны не удалось провести этот план. Но война не заставит нас совсем отложить этот план. В этом году, мы надеемся, исполнительную часть контракта мы могли бы реализовать»,— сказал господин Джалали в разговоре с «Ведомостями».

Посол отметил, что текущие условия лишь подчеркивают важность «перепроектирования логистической инфраструктуры».

МТК «Север — Юг» связывает Санкт-Петербург с индийским портом Мумбаи. Коридор предназначен для внешнеторговых перевозок России со странами Закавказья, Каспийского региона, Ирана, государствами Южной Азии и Персидского залива. Строительство участка Решт — Астара должно было начаться 1 апреля. Соглашение о его возведении было подписано Россией и Ираном в мае 2023 года.