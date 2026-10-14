В Воронежской области объявили конкурс на восемь судейских вакансий
Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области объявила конкурс на замещение восьми вакантных должностей. В частности, открыты вакансии заместителей председателей Коминтерновского и Железнодорожного районных судов Воронежа. Документы от претендентов на посты принимаются до 12 ноября. Соответствующая информация появилась на сайте ККС 7 октября.
Также открыты вакансии:
судьи Железнодорожного районного суда Воронежа;
двух судей Коминтерновского районного суда Воронежа;
судьи Левобережного районного суда Воронежа;
мирового судьи судебного участка № 6 в Коминтерновском судебном районе Воронежской области;
мирового судьи судебного участка № 2 в Калачеевском судебном районе Воронежской области.
На прошлой неделе стало известно, что ККС Липецкой области открыла прием документов на замещение восьми вакантных должностей. Кандидаты могут подать заявления до 6 ноября 2026 года включительно.