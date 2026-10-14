В Воронежской области объявили конкурс на восемь судейских вакансий

Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области объявила конкурс на замещение восьми вакантных должностей. В частности, открыты вакансии заместителей председателей Коминтерновского и Железнодорожного районных судов Воронежа. Документы от претендентов на посты принимаются до 12 ноября. Соответствующая информация появилась на сайте ККС 7 октября.