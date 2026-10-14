Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №190

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Черноземье

В Воронежской области объявили конкурс на восемь судейских вакансий

Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области объявила конкурс на замещение восьми вакантных должностей. В частности, открыты вакансии заместителей председателей Коминтерновского и Железнодорожного районных судов Воронежа. Документы от претендентов на посты принимаются до 12 ноября. Соответствующая информация появилась на сайте ККС 7 октября.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Также открыты вакансии:

  • судьи Железнодорожного районного суда Воронежа;

  • двух судей Коминтерновского районного суда Воронежа;

  • судьи Левобережного районного суда Воронежа;

  • мирового судьи судебного участка № 6 в Коминтерновском судебном районе Воронежской области;

  • мирового судьи судебного участка № 2 в Калачеевском судебном районе Воронежской области.

На прошлой неделе стало известно, что ККС Липецкой области открыла прием документов на замещение восьми вакантных должностей. Кандидаты могут подать заявления до 6 ноября 2026 года включительно.
Кабира Гасанова