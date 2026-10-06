Судья Арбитражного суда Воронежской области ушел в отставку

Квалификационная коллегия судей (ККС) на внеочередном заседании 6 октября прекратила полномочия судьи Арбитражного суда Воронежской области Евгения Рослякова. Об этом стало известно из сообщения на сайте ККС. Уточняется, что господин Росляков подал письменное заявление об отставке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Евгений Росляков родился 17 августа 1978 года в Воронеже. В 2000 году окончил юридический факультет Воронежского государственного университета. С 2000-го по 2004 год работал адвокатом, являлся членом Воронежской межтерриториальной коллегии адвокатов. В 2004 году был помощником председателя Рамонского районного суда. С июня того же года работал помощником судьи областного арбитража. С января 2008 года указом президента РФ господин Росляков был назначен судьей Арбитражного суда Воронежской области.

В конце сентября «Ъ-Черноземье» сообщал, что ККС Воронежской области объявила об открытии десяти вакантных должностей, в числе которых кресла председателей Грибановского, Новохоперского и Панинского районных судов, а также заместителя председателя Панинского райсуда.

Мария Свиридова