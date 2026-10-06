Судья Арбитражного суда Воронежской области ушел в отставку
Квалификационная коллегия судей (ККС) на внеочередном заседании 6 октября прекратила полномочия судьи Арбитражного суда Воронежской области Евгения Рослякова. Об этом стало известно из сообщения на сайте ККС. Уточняется, что господин Росляков подал письменное заявление об отставке.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Евгений Росляков родился 17 августа 1978 года в Воронеже. В 2000 году окончил юридический факультет Воронежского государственного университета. С 2000-го по 2004 год работал адвокатом, являлся членом Воронежской межтерриториальной коллегии адвокатов. В 2004 году был помощником председателя Рамонского районного суда. С июня того же года работал помощником судьи областного арбитража. С января 2008 года указом президента РФ господин Росляков был назначен судьей Арбитражного суда Воронежской области.
В конце сентября «Ъ-Черноземье» сообщал, что ККС Воронежской области объявила об открытии десяти вакантных должностей, в числе которых кресла председателей Грибановского, Новохоперского и Панинского районных судов, а также заместителя председателя Панинского райсуда.