Шохин заявил о готовности бизнеса вложиться в системы отражения воздушных атак

Российский бизнес готов профинансировать развитие системы раннего обнаружения, оповещения и отражения воздушных атак на промышленные предприятия страны. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По словам господина Шохина, предприятия готовы защищать не только себя, закупая системы РЭБ или ПВО. «Даже как бы вкладываться в систему раннего обнаружения, оповещения и уничтожения за счет тех или иных систем перехватов, БПЛА и ракет, которые действительно где-то на линии боевого соприкосновения должны уничтожаться»,— сказал он в интервью «Вестям».

Об обсуждениях такой системы российскими компаниями и государственными органами Александр Шохин рассказал еще на прошлой неделе. Ее необходимость обусловлена тем, что в условиях вооруженного конфликта страны НАТО пытаются «испытать многие разработки, в том числе в области искусственного интеллекта», пояснял глава РСПП.