Шохин заявил о готовности бизнеса вложиться в системы отражения воздушных атак
Российский бизнес готов профинансировать развитие системы раннего обнаружения, оповещения и отражения воздушных атак на промышленные предприятия страны. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
По словам господина Шохина, предприятия готовы защищать не только себя, закупая системы РЭБ или ПВО. «Даже как бы вкладываться в систему раннего обнаружения, оповещения и уничтожения за счет тех или иных систем перехватов, БПЛА и ракет, которые действительно где-то на линии боевого соприкосновения должны уничтожаться»,— сказал он в интервью «Вестям».
Об обсуждениях такой системы российскими компаниями и государственными органами Александр Шохин рассказал еще на прошлой неделе. Ее необходимость обусловлена тем, что в условиях вооруженного конфликта страны НАТО пытаются «испытать многие разработки, в том числе в области искусственного интеллекта», пояснял глава РСПП.
Предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о финансировании бизнесом систем защиты от воздушных атак прозвучало после того, как в апреле 2025 года до 80% гражданских промышленных предприятий в России уже установили системы защиты от беспилотников, тогда как годом ранее этот показатель не превышал 30%. Спрос на такое оборудование вырос, в частности, в европейской части страны.
Власти также активно занимаются вопросами защиты. К декабрю 2023 года 31 российский аэропорт планировалось оснастить средствами противодействия БПЛА. Госкорпорация «Роскосмос» в апреле 2026 года предложила оборудовать свои объекты пассивными средствами защиты от беспилотников, а также средствами подавления сигналов дистанционного управления. Кроме того, в Башкирии после атаки дрона на «Газпром нефтехим Салават» в мае 2024 года было принято решение усилить меры обороны критически важных предприятий.
Количество атак на российские предприятия оценивается как беспрецедентно высокое. Целями таких атак становятся промышленные предприятия, объекты Минобороны и критически важные объекты с категорией гражданской обороны, о чем сообщали власти Новороссийска в мае 2024 года. Например, в ноябре 2025 года была совершена атака БПЛА на промышленные предприятия в Сызрани, а в декабре 2024 года — на промышленное предприятие в Казани.
На фоне этого, российские компании наращивают расходы на киберзащиту: в 2023 году более половины предприятий увеличили бюджеты на эти цели в среднем на 20%, внедряя машинное обучение для обнаружения аномалий и управляя инцидентами. Эти меры объясняются изменением ландшафта киберугроз и активным использованием искусственного интеллекта хакерами.