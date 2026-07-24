Визовый центр Италии в Москве ввел предоплату для записи на подачу документов

Визовый центр Италии в Москве VMS ввел предоплату в размере 3,9 тыс. руб. для записи на подачу документов. Сервисный сбор необходимо внести в полном объеме на этапе создания заявки. Такое сообщение появляется на сайте при попытке записаться на подачу документов, убедился «Ъ».

Запись можно перенести только один раз. Если отменить ее меньше чем за 72 часа до назначенного времени, предоплата сгорает. Кроме того, деньги не возвращаются, если визовый центр не может оказать услугу по вине заявителя или «по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает».

Условия записи изменил только визовый оператор VMS. Помимо Москвы, он работает в Санкт-Петербурге и Архангельске. В России есть еще один итальянский визовый центр Almaviva, который работает в Москве, Самаре, Краснодаре, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и в Новосибирске. Он предоплату не вводил, уточняет Ассоциация туроператоров России.