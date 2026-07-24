Визовый центр Италии в Москве ввел предоплату для записи на подачу документов
Визовый центр Италии в Москве VMS ввел предоплату в размере 3,9 тыс. руб. для записи на подачу документов. Сервисный сбор необходимо внести в полном объеме на этапе создания заявки. Такое сообщение появляется на сайте при попытке записаться на подачу документов, убедился «Ъ».
Запись можно перенести только один раз. Если отменить ее меньше чем за 72 часа до назначенного времени, предоплата сгорает. Кроме того, деньги не возвращаются, если визовый центр не может оказать услугу по вине заявителя или «по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает».
Условия записи изменил только визовый оператор VMS. Помимо Москвы, он работает в Санкт-Петербурге и Архангельске. В России есть еще один итальянский визовый центр Almaviva, который работает в Москве, Самаре, Краснодаре, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и в Новосибирске. Он предоплату не вводил, уточняет Ассоциация туроператоров России.
Введение предоплаты визовым центром VMS является частью общей тенденции ужесточения требований и усложнения процесса получения шенгенских виз для россиян. Похожая практика уже была введена во французском визовом центре: с апреля 2023 года там взимается предоплата в размере \u20ac35,5, что призвано бороться с ботами, занимающими слоты для записи. В целом, спрос на оформление виз в Европу среди россиян растет, однако это сопровождается увеличением сроков рассмотрения документов и ужесточением требований к ним.
Значительное увеличение сроков обработки запросов на визы стало характерным явлением. В июле 2023 года визовый центр Италии уже сообщал об увеличении сроков из-за организационных и технических причин, предписывая заявителям подавать документы минимум за 15 рабочих дней до предполагаемой поездки. В июне 2026 года срок обработки документов на итальянскую визу достиг 60 дней, а Ассоциация туроператоров России рекомендовала подавать документы за три месяца. Консульства некоторых стран, например Греции, могут отказывать в приеме документов, если это первая шенгенская виза, или если предыдущие визы использовались некорректно. Также условия ужесточаются, как в случае с Венгрией, которая с августа 2024 года начала требовать подтверждение оплаты авиабилетов и размещения.