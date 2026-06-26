Итальянским визам затянули сроки

Срок выдачи итальянской визы теперь превышает 60 дней. Ранее на это требовалось не менее 40 суток. Визовый центр VMS рекомендует подавать документы минимум за три месяца до предполагаемой даты поездки. А в консульство Кипра в Москве, как сообщила группа «Турпром», для подачи теперь приходится занимать «живую» очередь с ночи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Как выдают визы российским туристам в разгар сезона, рассказал исполнительный директор агентства «Визаход» Даниил Сергеев:

«Если цель — средиземноморские курорты, визу получить проще, чем в страны Центральной Европы. Проблема в другом. По Франции свободных записей нет. Попасть на Лазурный берег — самое тяжелое. Запись на французскую визу можно получить через год. Рассмотрение будет длится около месяца. По Греции записи есть, рассмотрение идет около месяца, но если это первая шенгенская виза, документы просто не возьмут. Если предыдущие шенгенские визы были использованы некорректно — например, была итальянская виза, а въезжали во Францию, — греки могут отказать.

Билеты и отели должны быть выкуплены, и после получения визы лучше их не отменять. Италия заявила, что будет рассматривать до двух месяцев, как и в 2025 году, плюс запись открыта на месяц вперед. Итого, примерно через три месяца вы получите визу. Остается Испания: слотов нет, через агентство можно записаться. Рассмотрение длится месяц. Все эти страны плюс-минус открыты с учетом, что поездка будет через два-три месяца. По Кипру рассмотрение — четыре-пять недель. Визовый центр закрыли, но говорят, что откроют в июле. Сейчас запись в консульство в живую очередь — вероятно, придется стоять два дня. Через четыре-пять недель виза будет».

Эксперты отмечают, что популярны также поездки в Венгрию. Но местные таможенники теперь тщательнее проверяют данные туристов. Путешественникам следует провести в Венгрии минимум несколько дней, прежде чем отправляться в соседние страны ЕС. В противном случае виза может быть аннулирована. Европейские курорты в 2026 году выигрывают в цене за счет сильного рубля, но ажиотажа на этом направлении пока нет, говорит вице-президент АТОР Артур Мурадян:

«Греция в списке популярных пляжных направлений — консульство довольно оперативно рассматривает запросы. Правда, дает визы строго на срок поездки, внимательно следит за соблюдением правил въезда и выезда, но это позволяет туристам планировать путешествие. Греческий рынок был популярен. Кипр, несмотря на то что консульство самостоятельно принимает заявки, тоже на высоком уровне.

Из других пляжных направлений выделил бы Черногорию, которая пока остается безвизовой — страна формально европейская, спрос на нее есть, перелеты через соседние страны доступны. Отметить существенную долю продаж не могу, чтобы сказать, что Европа тащит. Европа — это планы заранее. А заранее планировать сейчас в туризме очень плохо».

В Ассоциации туроператоров России отмечают: хотя количество отказов в визах снижается, их сроки действия сокращаются. В основном они ориентированы лишь на разовые поездки.

Андрей Загорский