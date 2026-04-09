Поучиться у России

За прошедший год в России выросло число иностранных студентов. При этом отечественные вузы увеличивают количество международных договоров с высшими школами образования других стран. Как отмечает ректор ГУАП Юлия Антохина, на протяжении нескольких лет российские вузы выстраивают крепкие связи по обмену студентами, преподавателями, а также совместной научно-практической деятельности с Китаем, Африкой, Индией, странами СНГ. Причем со стороны иностранных партнеров растет спрос на инженерные знания.

В 2025 учебном году для Африки в российских вузах было выделено примерно 4800 бюджетных мест

Доля иностранцев среди студентов российских вузов по итогам 2025 года достигла 8,5% (прирост в 1,8%). Такие данные приводит Минобрнауки. В статистке ведомства также указано, что сегодня в России обучаются студенты из 179 стран. При этом за прошлый год российские вузы заключили около 2200 международных договоров с другими университетами. Как сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, наибольшее количество заключено с организациями из Китая, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Киргизии.

Курс на Восток

Как отметила в разговоре с Guide ректор Государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) Юлия Антохина, еще с 2022 года вся высшая школа сменила вектор международных связей в сторону Азии, Африки, Индии и стран СНГ. Международное сотрудничество в вузе развивают в нескольких ключевых направлениях. В первую очередь речь идет об академических обменах: обмены как студентами, так и преподавателями.

«Сегодня мы направляем своих студентов в Китай (Нанкинский аэрокосмический университет, Бейханский университет, Пекинский технологический институт и другие) и в университеты Белоруссии,— рассказала о практике стажировок госпожа Антохина.— С китайскими университетами у нас давние связи. Также отмечу, что ежегодно около 300 обучающихся в ГУАП — это студенты из Китая».

В целом Китай для ГУАП считается старейшим партнером. Как говорит начальник отдела международного сотрудничества Юлия Макарова, студенты ГУАП охотно выезжают на стажировки в университеты Китая. «Стабильно несколько вузов-партнеров в Китае приглашают к себе на обучение наших студентов, и каждый семестр студенты ездят,— подчеркивает госпожа Макарова.— От 10 до 20 студентов в среднем уезжают, но заявок значительно больше: мы отбираем кандидатов, смотрим на их успеваемость, на уровень владения английским языком. Во время стажировки немалая часть времени отводится и на культурную составляющую, что немаловажно для выстраивания диалога между нашими странами».

После прохождения стажировок российские студенты зачастую возвращаются в Китай для дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре. Однако при этом нередко студенты отмечают различия систем образования: в Китае в программе обучения больше времени отводится на самостоятельную подготовку.

Второй блок сотрудничества с вузами других стран касается совместной научной деятельности. Это участие в международных научных конференциях, совместных научных исследованиях, подготовка научных публикаций. В 2025 году совместно с Институтом интеллектуального производства Академии наук провинции Хэйлунцзян (Харбин, КНР) ГУАП открыл зеркальную лабораторию «Интеллектуальное производство». На базе этой лаборатории проводят совместные исследования и разработки и готовят высококвалифицированные кадры в области интеллектуального производства, цифровых двойников, автоматизации технологических процессов и производств, искусственного интеллекта. Обучаются в лаборатории магистры и аспиранты.

«В китайских университетах очень хорошая материально-технических база, вплоть до реплик МКС, тренажеров, приборов, которые находятся на реальных производствах,— рассказывает Юлия Антохина.— Бесспорно, это знакомит наших студентов с новейшими разработками, которые есть сейчас в мире. Через эти коммуникации обучающиеся могут отслеживать современные тенденции в тех или иных областях».

Помимо КНР, вуз сотрудничает сейчас с Казахстаном, Узбекистаном и, конечно, Белоруссией. Успешными примерами совместных образовательных проектов в университете называют проводимые на протяжении нескольких лет с белорусскими учеными из Полоцка и Витебска летние школы и реализуемый с китайскими партнерами проект «Чжунъюань — Петербургский авиационный институт». Как говорят в ГУАП, на данный момент подготовка в рамках китайско-российского проекта ведется по трем направлениям, но планируется расширение их числа и увеличение количества обучающихся на них граждан из КНР.

Запросы из Индии и Африки

Одна из самых быстрорастущих глобальных экономик — Индия — намерена существенно улучшить состояние кадрового потенциала в науке. В последние годы страна демонстрирует спрос на подготовку инженеров и заинтересована в более глубоком сотрудничестве с российскими вузами. Два года назад в Нью-Дели около 60 российских вузов провели встречу с индийскими школьниками и студентами, на которой представили возможности высшего образования в нашей стране, в том числе рассказали о перспективах трудоустройства. Представители Россотрудничества отмечают, что местная молодежь проявляет большой интерес к медицине, инженерному делу, авиации, менеджменту, аэрокосмической промышленности, ядерным наукам и другим направлениям.

Как рассказала госпожа Антохина, на выставке был представлен и ГУАП. «Если раньше Индия демонстрировала заинтересованность в миграции своих граждан в Россию для получения в основном медицинского образования, то за последние два года мы видим интерес со стороны индийского правительства на подготовку инженерных кадров, чем они просят поделиться, в том числе, петербургские профильные вузы»,— прокомментировала ректор.

Набирает оборот и сотрудничество между странами России и Африки в сфере образования и науки. По подсчетам профильного министерства, в 2024 году в российских вузах учились 35 тыс. студентов из африканских стран. В 2023 году их было 33 тыс. Примерно столько же африканцев училось в Советском Союзе в 1980-х годах, однако эксперты говорят, что сейчас этот показатель уже преодолел отметку прошлого. В 2025 учебном году для Африки в российских вузах было выделено примерно 4800 бюджетных мест.

«У нас по правительственной квоте обучаются студенты из Африки, их не так много, конечно, как студентов из Китая, например, но все же идет стабильный набор,— рассказывает начальник отдела по работе с иностранными обучающимися ГУАП Ксения Карпова.— Представители Россотрудничества, основной целью которых является продвижение русского языка и русской культуры в мире, организуют на своих площадках отбор кандидатов для обучения в российских вузах за счет правительства. Таким образом к нам попадают на обучение по квоте студенты из Нигерии, Танзании, Анголы, Конго, Замбии и Эфиопии».

Причем, как отмечают специалисты вуза, в последние годы наблюдается тенденция повышенного спроса со стороны иностранных студентов на программную инженерию, техническую эксплуатацию летательных аппаратов и двигателей и другие технические специальности.

Космос как событие

Перспективы научного сотрудничества России и Африки в сфере космоса наметились в 2022 году. Тогда представители Роскосмоса и министр высшего и профессионального образования, инноваций, науки и технологического развития Республики Зимбабве Амон Мурвира договорились сотрудничать в вопросе создания и запуска малых космических аппаратов. В июле того же года делегация из Зимбабве во главе с почетным профессором доктором Амоном Мурвира посетила Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения. Ректор ГУАП напомнила, что Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения является членом Международной астронавтической федерации, куда пригласила присоединиться коллег из Республики Зимбабве.

«У нас на сегодняшний день заложен фундамент взаимоотношений с Космическим агентством из Зимбабве (Национальное геопространственное и космическое агентство Зимбабве (ЗИНГСА),— комментирует Юлия Антохина.— Речь идет о научной космической школе — о работе центра зондирования земли, получения спутниковых данных. Это что касается научной практической работы. Помимо стажировок, мы занимаемся и совместными образовательными проектами. Бесспорно, идет и обмен профессорско-преподавательским составом, мы видим запрос от зарубежных вузов на это. Они просят их компетенции, просят нашу профессуру на месяц-два с выездом в тот или иной университет, дабы перенять знания в области инженерных наук».

Жанна Шмелева