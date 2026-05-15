Лавров подтвердил подготовку визита Моди в Россию

Россия ждет премьер-министра Индии Нарендру Моди с официальным визитом в 2026 году. Об этом сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Лавров уточнил, что индийский премьер накануне заявил о планах посетить Россию. «Будем готовить и эту встречу в верхах»,— сказал глава МИД РФ по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.

Президент России Владимир Путин приезжал с рабочим визитом в Индию в декабре 2025 года. Во время поездки Владимир Путин встретился с Нарендрой Моди. Также стороны обменялись подписанными документами и поучаствовали в пленарном заседании Российско-индийского бизнес-форума.