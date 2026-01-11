Восемь лет за три аферы

Суд в Москве вынес приговор гражданину Индии Навлани Рави Премкумару, который обвинялся в покушении на особо крупное мошенничество. По версии следствия, путем оформления липовых документов фигурант хотел похитить средства ушедших из России компаний на миллиарды рублей. В итоге он получил восемь лет. Вину индиец не признал, настаивая, что сделки по приобретению активов компаний были законными.

Как стало известно “Ъ”, в конце декабря в апелляционную инстанцию защита индийца Навлани Рави Премкумара направила жалобу на приговор Хамовнического суда столицы, который по трем эпизодам покушения на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) приговорил фигуранта к восьми годам колонии общего режима.

По версии следствия, в одном случае господин Навлани «не позднее июля 2022 года» вступил в преступный сговор с неустановленными лицами с целью приобретения путем обмана права требования, принадлежащего Коммерцбанку, к заемщику по кредитному договору от 2010 года на сумму $308,6 млн. Преступный план подразумевал использование подконтрольного господину Навлани ООО «Релайнс Ритэйл Венчурс Лимитед».

Представителей банка фигурант ввел в заблуждение, сообщив им, что ООО якобы является дочерней компанией крупного индийского холдинга и имеет реальные намерения исполнить обязательства по оплате приобретаемого права требования.

Однако таковых возможностей у обвиняемого, по материалам дела, не было. Также в обвинительном заключении говорится, что переговоры с банком велись через номинального руководителя ООО, не осведомленного о преступных намерениях индийца. Господин Навлани с подручными намеревались получить право требования без фактической оплаты €99 млн, которые за него требовал банк. Действия были пресечены после выявления кредитной организацией недостоверности представленных сведений.

Второй эпизод относится к 2023 году. Тогда господин Навлани, по версии следствия, попытался похитить денежные средства Stanley Black & Decker. Преступный план предусматривал изготовление подложных корпоративных документов о назначении подконтрольного лица генеральным директором компании. При помощи этих документов в ЕГРЮЛ были внесены заведомо ложные сведения. После регистрации изменений планировалось получить доступ к банковским счетам фирмы в АО «Райффайзенбанк» и вывести находящиеся на ее счету более 2,6 млрд руб. На этот раз аферу вскрыла служба безопасности банка.

Третий эпизод по сюжету схож со вторым и относится к тому же 2023 году. Тогда господин Навлани, по версии следствия, подготовил фальшивые документы о назначении нового гендиректора в компании H&M. На этот раз индиец и его неустановленные сообщники намеревались похитить со счета фирмы в ПАО «Сбербанк» около 502 млн руб. В этом случае противоправные действия также были выявлены и пресечены банком.

В суде господин Навлани, обходившийся без переводчика, сообщил, что имеет в России вид на жительство, на иждивении у него малолетний ребенок и престарелые родители, а бизнес в РФ он ведет уже порядка 25 лет и даже имеет награды.

«После начала СВО в деловой среде в связи с уходом многих брендов с рынка России иностранные компании недружественных для России стран искали сотрудничество с иностранной компанией дружественной страны. Ко мне, как гражданину Индии, имеющему многолетний опыт ведения бизнеса в России, стали поступать предложения о совместных проектах» — так подсудимый пояснил свое отношение к операциям, о которых шла речь в уголовном деле. При этом он заявил, что сделка с Коммерцбанком была реальной и платеж €99 млн был произведен, что подтверждается платежным поручением, но сам он в переговорах не участвовал. По эпизоду со Stanley Black & Decker фигурант сообщил, что вел официальные переговоры о покупке активов, а назначение директора якобы было согласовано с головной компанией. Что касается эпизода с H&M, то подсудимый вновь сослался на то, что его действия якобы были одобрены штаб-квартирой компании.

Таким образом, во всех эпизодах, по версии фигуранта, речь шла не о хищениях, а о сделках по приобретению российских активов уходящих иностранных компаний.

Суд, однако, поверил версии следствия, а не подсудимого и вынес обвинительный приговор.

Адвокат индийца Наталия Тихонова заявила “Ъ”, что защита считает приговор незаконным и необоснованным, само обвинение надуманным. «По сути, ни один из свидетелей не опознал Навлани в суде, а многие из них честно сказали, что видят его впервые. Ключевые свидетели по делу не смогли пояснить обстоятельства произошедшего в ходе судебного следствия. А самому Навлани судом было отказано вообще во всех ходатайствах, несмотря на то что он хотел приобщить множество документов, подтверждающих свою невиновность. И что немаловажно, большая часть доказательств, естественно, находилась за границей, однако судом это было полностью проигнорировано. По сути, его наказывают за ведение экономической деятельности, и защита рассчитывает, что на это обратит внимание суд апелляционной инстанции»,— сообщила адвокат.

