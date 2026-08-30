Трудный путь зерна

Поставки за рубеж российской пшеницы в сентябре сократятся на 52,1–62,5%, достигнутое значение 1,8–2,3 млн тонн будет минимальным с 2010 года, прогнозируют в «Совэконе». Из-за сокращения экспорта цены на зерно продолжают падать. За неделю, завершившуюся 30 августа, пшеница, ячмень, подсолнечник и соевые бобы подешевели на 3,3–8,5%, к аналогичному периоду прошлого года — более чем на 40%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Российский экспорт пшеницы в сентябре этого года составил 1,8–2,3 млн тонн, сократившись на 52,1–62,5% к аналогичному периоду прошлого года. Такой предварительный прогноз приводит «Совэкон». В сентябре 2025 года поставки за рубеж российской пшеницы составили 4,8 млн тонн, среднее значение для сентября за пять лет — 4,9 млн тонн. Если сентябрьский прогноз реализуется, достигнутое значение будет минимальным с 2010 года, отмечают в «Совэконе». В Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ждут заметного снижения экспорта в сентябре к значению прошлого года, но пока не приводят конкретные цифры.

Резкое падение экспорта российского зерна прослеживается со второй половины июля в свете вывода из строя терминалов в портах Черного и Азовского морей. Согласно оценке «Рексофт Консалтинга», в начале августа зерно в России отгружалось только из восьми портов, в то время как в тот же период годом ранее — из 29. Экспортеры начали развивать поставки через страны Балтии и северо-западные терминалы, но оперативно заместить существенные объемы у них не вышло.

В августе, согласно «Совэкону», Россия экспортировала 2 млн тонн пшеницы. Год к году показатель сократился на 55,6%, к среднему значению за пять лет — на 60%.

В аналитическом центре «Русагротранса» также оценивают августовские поставки в 2 млн тонн. Эксперты повысили оценку с 1,8 млн тонн за счет более активных отгрузок в направлении сухопутных погранпереходов, но замечают, что значение все же остается крайне низким.

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Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько говорит, что поставки к сухопутным границам растут, в частности в рамках развития экспорта через альтернативные порты. Одновременно, по его словам, поставщики ищут варианты замещения, увеличивая в том числе отгрузки зерна в Казахстан и другие страны Центральной Азии. Издание «Агроэксперт» со ссылкой на материалы РЖД ранее отмечало, что в январе—июле через российско-казахстанские погранпереходы было отправлено 2,7 млн тонн зерновых грузов. За год значение удвоилось. В целом экспорт в Казахстан по сети РЖД за аналогичный период увеличился на 13,8%, до 19,9 млн тонн. Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает растущие закупки российского зерна со стороны Азербайджана, поставки также идут по железной дороге.

Из-за сужения ключевого канала сбыта стоимость зерна на внутреннем рынке продолжает снижаться. Согласно «Совэкону», цена пшеницы пятого класса на внутреннем рынке в период 24–30 августа составила 7,4 тыс. руб. за тонну, потеряв 3,3% к предыдущей неделе и 42% год к году.

Для четвертого класса падение составило 3,8% и 41,1%, до 8,3 тыс. руб. за тонну. Ячмень, по данным «Совэкона», за неделю подешевел на 4,8%, до 7,9 тыс. руб., соевые бобы — на 6,2%, до 27,2 тыс. руб., подсолнечник — на 8,5%, до 24,4 тыс. руб. за тонну. Более выраженное падение цен в масличном сегменте связано с началом уборочной кампании.

В «Совэконе» замечают, что из-за низких цен и ограниченного спроса аграрии сейчас откладывают продажу продукции. Гендиректор хозяйства «Лазаревское» Кристина Романовская поясняет, что переработчики и крупные покупатели сейчас также переносят сделки, рассчитывая на дальнейшее снижение. Продажа продукции, по ее словам, предполагает снижение рентабельности до критических значений. Проблема актуальна как для масличных, так и для зерновых. Себестоимость пшеницы эксперт оценивает в 12 тыс. руб. за тонну. Госпожа Романовская напоминает, что из-за погодных условий минувшая посевная кампания была для аграриев непростой: сроки растянулись, а работы потребовали дополнительной техники.

Андрей Сизов обращает внимание, что в прогнозе по экспорту пшеницы на сентябрь сохраняется широкая вилка. Если новых мощных атак на инфраструктуру не будет, то рынок, вероятно, уже прошел дно и может начать восстанавливаться, поясняет он. Позитивная динамика, по мнению эксперта, может прослеживаться за счет развития существующих каналов зарубежных поставок. Кристина Романовская говорит, что при сохранении давления на рынок негативных факторов компания будет вынуждена в следующем году пересматривать объем обрабатываемых площадей. Сельхозпроизводители уже четыре года находятся в ситуации, когда вложения в производство зерна не обеспечивают необходимой доходности.

Александра Мерцалова