Трамп назвал Вэнса и Рубио идеальной командой на президентские выборы 2028 года

Президент США Дональд Трамп назвал вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио идеальной командой кандидатов на выборах в 2028 году от Республиканской партии.

«Звучит отлично для бюллетеня: Джей Ди и Марко. Я полагаю, это идеальная команда, однако остаются детали»,— сказал господин Трамп. Он не уточнил, кого видит в роли президента, а кого — на должности вице-президента.

В конце апреля Politico со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что некоторые соратники Дональда Трампа все чаще видят в госсекретаре Марко Рубио «серьезного претендента» на пост президента США.

Согласно результатам опроса, проведенного в марте Конференцией консервативных политических действий (CPAC), рейтинг Марко Рубио резко вырос — с 3% в 2025 году до 35%. Рейтинг вице-президента Джей Ди Вэнса снизился до 53% в сравнении с 61% в 2025-м.