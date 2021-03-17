В «Транспортном» подсчитывают сроки

Как стало известно “Ъ”, от шести до девяти лет лишения свободы затребовал гособвинитель для фигурантов уголовного дела о хищении более 21,8 млрд руб. из банка «Транспортный». Всего на скамье подсудимых семь человек. Максимальный срок прокурор попросил назначить бывшему президенту и председателю правления этого кредитного учреждения Елене Плетневой. Ее вместе с находившимся в международном розыске экс-бенефициаром «Транспортного» Александром Мазановым следствие долго считало организаторами махинаций. Однако после того как последний неожиданно стал свидетелем в громком деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, а само дело забрал к себе Следственный комитет России (СКР), о его процессуальном статусе в деле о хищениях из «Транспортного» ничего не известно.

К рассмотрению уголовного дела о присвоении денежных средств в особо крупном размере организованной группой (ч. 4 ст. 160 УК РФ) Мещанский райсуд Москвы приступил еще в мае 2019 года. Его фигурантами помимо госпожи Плетневой являются бывшие заместитель председателя правления банка «Транспортный» Лилия Малютина, советник председателя правления Александр Сентяков, директор операционного департамента Оксана Авдюкова, директор департамента розничного андеррайтинга Ирина Макарова, а также бизнесмены Вячеслав Чикалин и Максим Анохин.

Отметим, что еще в ходе предварительных слушаний защита обвиняемых ходатайствовала о возвращении уголовного дела прокурору. Адвокаты настаивали как на некорректности проведенной по делу бухгалтерской экспертизы, так и на необходимости объединения расследуемого следственным департаментом МВД дела с делом основного фигуранта — бывшего бенефициара «Транспортного» Александра Мазанова, которому тогда инкриминировались точно такие же эпизоды, как и семерым подсудимым. Впрочем, в удовлетворении ходатайства суд отказал. А вскоре дело экс-бенефициара «Транспортного» забрал себе СКР, где господин Мазанов стал свидетелем по делу полковника Кирилла Черкалина, бывшего начальника 2-го отдела управления «К» СЭБ ФСБ, осуществляющего контрразведывательную деятельность в кредитно-финансовой и банковской сферах. А судя по тому, что проживавший в то время в Монако экс-банкир спокойно прилетал в Москву, чтобы давать показания в отношении экс-чекиста, уголовное дело о хищениях из «Транспортного» в отношении него, как и международный розыск, скорее всего прекратили. Напомним, что на допросах Александр Мазанов утверждал, что с ноября 2013 по февраль 2015 года через посредников ежемесячно выплачивал полковнику Черкалину (его дело передано в суд) по $50 тыс. за «общее покровительство». Еще $100 тыс. в качестве премии борец с коррупцией получил от финансиста за то, что спас банку «Транспортный» 778 млн руб., которые тот мог потерять по результатам проверки ЦБ.

Между тем промежуточным итогом рассмотрения почти 500-томного дела в Мещанском райсуде стали прения, во время которых гособвинитель назвал вину подсудимых доказанной, попросил назначить им наказание от шести до девяти лет лишения свободы и штрафами от 400 тыс. руб. до 950 тыс. руб. При этом максимального срока, по мнению прокурора, заслуживает один из организаторов преступления — бывший президент и председатель правления банка «Транспортный» Елена Плетнева.

Как уже рассказывал “Ъ”, следствие считает, что организованная группа для хищения денежных средств банка была создана госпожой Плетневой и ее сообщниками не позднее июня 2013 года и действовала до мая 2015 года, когда у кредитного учреждения отозвали лицензию. Произошло это как раз из-за размещения банком денежных средств в низкокачественные активы, что привело к полной утрате капитала, а также из-за проведения в 2014 году сомнительных транзитных операций в крупных объемах. Долг банка перед кредиторами составил 44,2 млрд руб.

В ходе расследования было установлено, что за два года злоумышленники похитили вверенные Елене Плетневой и Лилии Малютиной 21,8 млрд руб. Происходило это, по версии следствия, путем выдачи по подложным документам заведомо невозвратных кредитов аффилированным юридическим лицам, не осуществлявшим реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также физическим лицам, заведомо не имевшим достаточных средств для погашения кредитных обязательств. Причем большая часть денег «Транспортного» ушла якобы для запуска стартапа по разработке Белбажского месторождения каменной соли в Нижегородской области. Этим проектом занимался председатель совета директоров ПАО «Соль Руси» Вячеслав Чикалин (ему прокурор запросил семь лет). По версии следствия, он, а также Максим Анохин якобы приводили в банк клиентов, «заведомо не имевших возможности отвечать по кредитным обязательствам». Всех их следователи считают жертвами обмана. Одни подписали документы на получение кредита якобы для финансирования соляного месторождения, разработкой которого в 2015 году начало заниматься ПАО «Соль Руси». Другие взяли потребительские кредиты будто бы на покупку акций соледобывающего предприятия. Кстати, только последним банк выдал более 4 млрд руб.

Из всех обвиняемых свою вину в инкриминированном деянии, по данным “Ъ”, признал якобы лишь советник председателя правления «Транспортного» Александр Сентяков.

Адвокаты других подсудимых называют вину своих клиентов недоказанной, а запрошенные гособвинителем сроки необоснованно жесткими. «Преступными гособвинение назвало действия, фактически составляющие трудовые функции моей подзащитной, а корыстный умысел, как и местонахождение похищенных денег, следствие так и не установило»,— заявила “Ъ” адвокат Виолетта Волкова, защищающая подсудимую Плетневу.

Чрезмерным назвал затребованный срок для Ирины Макаровой (семь лет) и адвокат Руслан Дарякулиев. «Полагаю, что строгость наказания обусловлена длительным временем предварительного расследования и судебного следствия, которое превышает три с половиной года и должно быть засчитано в срок наказания в случае вынесения судом обвинительного приговора. А о присвоении можно говорить только в том случае, если деньги найдены. И следствие имело все возможности, чтобы отследить движение средств по счетам, но почему-то этого не сделало»,— заявил “Ъ” господин Дарякулиев.

Олег Рубникович