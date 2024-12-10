Задержанный в Москве бездомный оказался разыскиваемым миллиардером Чикалиным

В Москве на станции метро «Теплый стан» полицейские при проверке документов задержали мужчину, который назвался бездомным. Оказалось, что он Вячеслав Чикалин, бывший вице-президент Евразбанка и председатель совета директоров ПАО «Соль Руси». Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в отношении миллиардера возбуждено несколько уголовных дел, он находится в розыске. Сейчас Вячелав Чикалин — участник спецоперации на Украине, а в Москве оказался во время отпуска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В марте 2021 года Вячеслава Чикалина приговорили к семи годам лишения свободы по делу о хищении средств у банка «Транспортный». Он и еще шесть фигурантов похитили с 2013 по 2015 год у банка более 21,8 млрд руб., оформляя заведомо невозвратные кредиты.

Когда Вячеслав Чикалин уже находился в СИЗО по делу о хищении, стало известно о мошеннических схемах ПАО «Соль Руси». «Соль Руси» — проект по разработке Белбажского месторождения каменной соли в Нижегородской области. Своим вкладчикам компания обещала большую прибыль. Акции продавались при помощи обзвона телефонных баз. Как писал ТАСС, жертвами, приобретавшими акции, становились пенсионеры.

«Он (Чикалин.— "Ъ") находился в розыске, его данные были в базе распознания лиц, что и позволило установить личность мужчины»,— рассказал собеседник агентства. По его словам, по одному из уголовных дел Вячеслава Чикалина ранее приговорили к лишению свободы. Однако он подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО. В Москве бывший вице-президент Евразбанка проводил отпуск. Собеседник агентства уточнил, что после общения со следователями Вячеслав Чикалин, вероятно, вернется на СВО.

Подробнее о деле Вячеслава Чикалина — в материале «Соль растворила кредиты».