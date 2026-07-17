Сдать, суд идет

Председатель Верховного суда Игорь Краснов 17 июля инициировал подачу актикоррупционных исков к и. о. председателя Самарского областного суда Александру Шилову и судье в отставке Игорю Пыленко, ранее возглавлявшему Тульский областной суд. Оба, по данным самой судебной системы, использовали служебное положение для личного обогащения. Одновременно Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на привлечение к уголовной ответственности четырех судей.

Судебно-семейные отношения

Александр Шилов работает в судебной системе России с 2001 года. С 2011-го — в Самарском областном суде, который возглавил в 2025 году. По данным внутренней судебной проверки, господин Шилов и члены его семьи использовали систему «для личного обогащения», а благосостояние было обеспечено за счет крупного бизнеса, зарегистрированного на родного брата судьи Юрия Шилова. В связи с неисполнением застройщиком ООО «Самарапромстрой» обязанности по вводу офисного здания в эксплуатацию братом судьи на основании решения Октябрьского райсуда Самары в 2007 году было зарегистрировано право собственности на помещение площадью 550 кв. м. Затем его сдали коллегии адвокатов, совладельцем которой являлся господин Шилов.

В 2013 году жена судьи Шилова за 1 млн руб. приобрела Mitsubishi Outlander, выпущенный в том же году. А еще через три года по иску владельца Промышленный суд Самары вернул иномарку продавцу — ООО ММС РУС — в связи с выявленными при ее использовании недостатками. Помимо этого, по судебному акту в пользу жены Александра Шилова с ответчика взысканы убытки в виде разницы между стоимостью автомобиля по договору и ценой сопоставимого товара на день вынесения решения в сумме 500 тыс. руб., стоимость дополнительного оборудования — 46,5 тыс. руб., неустойка в размере 110 тыс. руб., штраф в сумме 320 тыс. руб. и компенсация морального вреда в размере 30 тыс. Общая сумма, взысканная госпожой Шиловой по решению суда, составила более 2 млн руб., что почти вдвое больше стоимости приобретенного автомобиля.

Благодаря решению Октябрьского райсуда Самары в 2015 жена брата господина Шилова оформила право собственности на расположенную в городе квартиру, а сам юрист стал владельцем трех гаражей, в регистрации которых Росреестр отказал, посчитав их самостроем. Александр Шилов в райсудах не работал, но его областной суд являлся вышестоящей инстанцией в отношении данных судов.

Установлены были и обстоятельства приобретения дорогостоящего имущества по явно заниженной стоимости. Например, в 2014 году Юрий Шилов и его партнеры стали владельцами участков земли под офисным центром, заплатив за них «Самарапромстрою» 500 тыс. руб. при кадастровой стоимости 5 млн руб. Совладельцем ООО выступал Евгений Пиков, учреждавший вместе с Юрием Шиловым адвокатское бюро. Супруга последнего в 2025 году в элитном районе Самары фактически по кадастровой стоимости (16,6 млн руб.) купила два земельных участка общей площадью 0,09 га и особняк площадью 368,9 кв. м совокупной стоимостью 20 млн руб. От лица продавца некой Рябовой выступал сам Юрий Шилов.