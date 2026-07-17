Сдать, суд идет
У судей отбирают подозрительно нажитое имущество
Председатель Верховного суда Игорь Краснов 17 июля инициировал подачу актикоррупционных исков к и. о. председателя Самарского областного суда Александру Шилову и судье в отставке Игорю Пыленко, ранее возглавлявшему Тульский областной суд. Оба, по данным самой судебной системы, использовали служебное положение для личного обогащения. Одновременно Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на привлечение к уголовной ответственности четырех судей.
Председатель Верховного суда России Игорь Краснов
Фото: Пресс-служба Верховного суда РФ
Судебно-семейные отношения
Александр Шилов работает в судебной системе России с 2001 года. С 2011-го — в Самарском областном суде, который возглавил в 2025 году. По данным внутренней судебной проверки, господин Шилов и члены его семьи использовали систему «для личного обогащения», а благосостояние было обеспечено за счет крупного бизнеса, зарегистрированного на родного брата судьи Юрия Шилова. В связи с неисполнением застройщиком ООО «Самарапромстрой» обязанности по вводу офисного здания в эксплуатацию братом судьи на основании решения Октябрьского райсуда Самары в 2007 году было зарегистрировано право собственности на помещение площадью 550 кв. м. Затем его сдали коллегии адвокатов, совладельцем которой являлся господин Шилов.
В 2013 году жена судьи Шилова за 1 млн руб. приобрела Mitsubishi Outlander, выпущенный в том же году. А еще через три года по иску владельца Промышленный суд Самары вернул иномарку продавцу — ООО ММС РУС — в связи с выявленными при ее использовании недостатками. Помимо этого, по судебному акту в пользу жены Александра Шилова с ответчика взысканы убытки в виде разницы между стоимостью автомобиля по договору и ценой сопоставимого товара на день вынесения решения в сумме 500 тыс. руб., стоимость дополнительного оборудования — 46,5 тыс. руб., неустойка в размере 110 тыс. руб., штраф в сумме 320 тыс. руб. и компенсация морального вреда в размере 30 тыс. Общая сумма, взысканная госпожой Шиловой по решению суда, составила более 2 млн руб., что почти вдвое больше стоимости приобретенного автомобиля.
Благодаря решению Октябрьского райсуда Самары в 2015 жена брата господина Шилова оформила право собственности на расположенную в городе квартиру, а сам юрист стал владельцем трех гаражей, в регистрации которых Росреестр отказал, посчитав их самостроем. Александр Шилов в райсудах не работал, но его областной суд являлся вышестоящей инстанцией в отношении данных судов.
Установлены были и обстоятельства приобретения дорогостоящего имущества по явно заниженной стоимости. Например, в 2014 году Юрий Шилов и его партнеры стали владельцами участков земли под офисным центром, заплатив за них «Самарапромстрою» 500 тыс. руб. при кадастровой стоимости 5 млн руб. Совладельцем ООО выступал Евгений Пиков, учреждавший вместе с Юрием Шиловым адвокатское бюро. Супруга последнего в 2025 году в элитном районе Самары фактически по кадастровой стоимости (16,6 млн руб.) купила два земельных участка общей площадью 0,09 га и особняк площадью 368,9 кв. м совокупной стоимостью 20 млн руб. От лица продавца некой Рябовой выступал сам Юрий Шилов.
Недвижимость судьи пришла в движение
Игорь Пыленко служил в судебной системе с 1984 года. С 1998 по 2007 год возглавлял Ленинский и Октябрьский суды Новороссийска, а потом, до 2012 года — Тульский областной суд. Сейчас имеет статус судьи в отставке.
Проверки показали, что, будучи судьей, Игорь Пыленко активно занимался бизнесом, привлекая для этого и своих близких родственников.
По версии проверяющих, основные активы семьи судьи были сформированы еще в 2005 году за счет приобретения на жену нежилого помещения в Новороссийске у АО «Новороссийское морское пароходство». Господин Пыленко возглавлял тогда Октябрьский райсуд, в юрисдикции которого и находилось пароходство.
Купив по дешевке коммерческий объект — помещение на первом этаже жилого дома с мебелью, системой кондиционирования и АТС,— судья через три года продал его за 25 млн руб. Средства от реализации недвижимости позволили сформировать первоначальный капитал и приобрести еще пять помещений в торговом центре «Кутузовский», за счет сдачи которых в аренду он получил уже 62,3 млн руб.
В том же суде, показала проверка, был удовлетворен административный иск местных жителей, в результате которого они получили участок земли на беговой линии Черного моря. Затем землю купили члены судьи и построили дом с выходом по лестнице к воде. Лестницу признали незаконной постройкой, но снести так и не смогли, поскольку она выполняла и роль опорной стены для дома.
У семьи судьи нашлось несколько домов, в том числе в Туле, квартиры там же, а также в Новороссийске и Москве, земельные участки, многочисленная коммерческая недвижимость, а также целый парк иномарок, включая два автомобиля Zeekr и Range Rover.
Если Генпрокуратура согласится с подозрениями Игоря Краснова, к судьям будут заявлены иски, а их имущество обращено в доход государства. Сами же коррупционные нарушения станут основанием для лишения ответчиков их судейских статусов.
Судей отдали под следствие
17 июля ВККС разрешила председателю СКР Александру Бастрыкину уголовное преследование четырех судей.
- Председателю Анжеро-Судженского горсуда Кемеровской области Елене Степанцовой грозит уголовное дело сразу за два мошенничества. По версии следствия, с помощью сообщника судья включила свою бабушку в список граждан, подлежащих переселению из ветхого жилья, и оформила на нее социальную выплату. Затем на женщину был оформлен земельный участок, подлежащий сносу, и получена еще одна компенсация. Денег хватило на покупку квартиры, которая отошла судье. Затем Елена Степанцова провернула похожую аферу со своим дядей.
- Судья Ленинск-Кузнецкого райсуда Кемеровской области Наталья Долгих, по версии СКР, совершила четыре аферы, в том числе получая вознаграждение на сумму более 1 млн руб. за вынесение судебных решений, к которым не имела никакого отношения.
- Судью Лазаревского райсуда Сочи в отставке Сергея Богдановича ВККС разрешила привлечь к уголовной ответственности за взятку. Рассматривая уголовное дело экс-директора ГУП «Дагомысское ДРСУ» Сафарбия Напсо (свидетель обвинения по делу экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского), он пообещал фигуранту, признававшему вину, в случае невыплаты вознаграждения посадку в обычном, а не особом порядке судопроизводства. Заплатив 25 млн руб., тот все равно получил четыре года. Апелляция сделала наказание условным.
- Наконец, судью Кызылского горсуда Тувы Азияну Монгуш разрешили посадить за вынесение заведомо неправосудного судебного акта. По версии СКР, она арестовала фигуранта, даже не выходя в судебное заседание.