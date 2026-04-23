На каких условиях ЕС одобрил Украине €90 млрд
Европейский союз одобрил кредит Украине на €90 млрд. Первый транш должен поступить в мае. Эти деньги рассчитаны на 2026–2027 годы. О других аспектах финансовой поддержки Украины со стороны ЕС — в материале «Ъ».
Условия кредита
- Совет ЕС принял законодательный акт о предоставлении Украине кредита в размере €90 млрд на 2026–2027 годы. Первый транш из этой суммы Еврокомиссия выплатит в мае.
- Средства будут получены через заимствования ЕС на рынках капитала под гарантии бюджета ЕС. «Погашение кредита будет осуществляться за счет репараций, причитающихся Украине от России», — сообщается в пресс-релизе Совета ЕС.
- Регламент кредита принят в режиме «усиленного сотрудничества» 24 государствами-членами (без единогласного участия всех 27 стран ЕС).
Структура кредита
- €30 млрд — на макрофинансовую поддержку Украины (бюджетные нужды).
- €60 млрд — на развитие оборонно-промышленных мощностей Украины (закупка вооружений).
- Оружие можно покупать только у стран ЕС, у других — только в экстренных случаях. Такой подход — помощь Украине сейчас и стимулирование ВПК ЕС.
- В 2026 году Украине будет доступно €45 млрд, в том числе прямая поддержка на €8,35 млрд для поддержания экономики, €28,3 млрд — на ВПК, и еще €8,35 млрд выделят через фонды (программа Ukraine Facility).
- Выплаты зависят от финансовой стратегии, подготовленной самой Украиной.