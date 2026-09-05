В России зарегистрировали препарат против оспы

Составлено ИИ-Ассистентъ

По словам директора Новосибирского института органической химии Елены Багрянской, клинические испытания показали, что НИОХ-14 лечит оспу, а при совместном применении с вакциной от оспы исключает случаи заражения. Практический смысл регистрации — закрепление лечебного применения препарата против названных инфекций, тогда как профилактический эффект описан именно для сочетания с вакциной, а не как самостоятельное показание.

Разработка прошла путь от предварительных испытаний на культуре клеток, о которых сообщалось в сентябре 2022 года, к клиническим испытаниям, о которых говорилось в августе 2024 года. Тогда же выпуск препарата в Новосибирске планировали на 2025 год, поэтому регистрация означает разрешение на применение, но сама по себе не подтверждает объем доступных поставок.