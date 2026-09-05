В России зарегистрировали препарат против оспы
Российский противооспенный препарат НИОХ-14 получил госрегистрацию. Он уже доказал свою эффективность, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Противооспенный препарат НИОХ-14 зарегистрирован, он работает»,— сказала госпожа Попова в интервью «РИА Новости». Какие-либо подробности она не привела.
НИОХ-14 применяют для лечения инфекций, вызванных вирусом натуральной оспы, оспы обезьян и коровьей оспы. Препарат разработан ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» вместе с Новосибирским институтом органической химии им. Ворожцова. Директор института Елена Багрянская говорила, что препарат состоит из двух субстанций. Производить его планировали в Новосибирске.
По словам директора Новосибирского института органической химии Елены Багрянской, клинические испытания показали, что НИОХ-14 лечит оспу, а при совместном применении с вакциной от оспы исключает случаи заражения. Практический смысл регистрации — закрепление лечебного применения препарата против названных инфекций, тогда как профилактический эффект описан именно для сочетания с вакциной, а не как самостоятельное показание.
Разработка прошла путь от предварительных испытаний на культуре клеток, о которых сообщалось в сентябре 2022 года, к клиническим испытаниям, о которых говорилось в августе 2024 года. Тогда же выпуск препарата в Новосибирске планировали на 2025 год, поэтому регистрация означает разрешение на применение, но сама по себе не подтверждает объем доступных поставок.