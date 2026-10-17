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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Мир

Уволенная через пять дней пресс-секретарь Белого дома Захария высказалась о Трампе

Покинувшая пост пресс-секретаря Белого дома Кэти Захария заявила, что для нее было честью работать на Дональда Трампа. Она впервые прокомментировала свой уход с должности.
Кэти Захария

Кэти Захария

Kevin Lamarque / Reuters

«Трамп — добрый, замечательный, великодушный, вдумчивый, полный энтузиазма и самый трудолюбивый человек... Для меня было честью работать на него»,— написала госпожа Закария в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Свой пост она сопроводила совместной фотографией с президентом США в его кабинете.
Кэти Захария вступила в должность 12 октября. Она пришла на смену Кэролайн Левитт, которая покинула пост пресс-секретаря в августе. Госпожа Захария проработала всего пять дней, после чего в администрации США сообщили, что ее перевели на другую должность. Пресс-секретаря подвергли критике в том числе за первый провальный брифинг для прессы, во время которого она «заметно нервничала и дрожала», что вызвало недовольство господина Трампа, писали СМИ.
Дональд Трамп
США