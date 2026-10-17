Уволенная через пять дней пресс-секретарь Белого дома Захария высказалась о Трампе

«Трамп — добрый, замечательный, великодушный, вдумчивый, полный энтузиазма и самый трудолюбивый человек... Для меня было честью работать на него»,— написала госпожа Закария в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Свой пост она сопроводила совместной фотографией с президентом США в его кабинете.