Уволенная через пять дней пресс-секретарь Белого дома Захария высказалась о Трампе
Покинувшая пост пресс-секретаря Белого дома Кэти Захария заявила, что для нее было честью работать на Дональда Трампа. Она впервые прокомментировала свой уход с должности.
«Трамп — добрый, замечательный, великодушный, вдумчивый, полный энтузиазма и самый трудолюбивый человек... Для меня было честью работать на него»,— написала госпожа Закария в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Свой пост она сопроводила совместной фотографией с президентом США в его кабинете.
Кэти Захария вступила в должность 12 октября. Она пришла на смену Кэролайн Левитт, которая покинула пост пресс-секретаря в августе. Госпожа Захария проработала всего пять дней, после чего в администрации США сообщили, что ее перевели на другую должность. Пресс-секретаря подвергли критике в том числе за первый провальный брифинг для прессы, во время которого она «заметно нервничала и дрожала», что вызвало недовольство господина Трампа, писали СМИ.