Telegraph: британские истребители дважды чуть не столкнулись с неизвестными БПЛА
В этом году истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании (RAF) дважды чуть не столкнулись с беспилотниками в воздушном пространстве страны, сообщает The Telegraph. Эти инциденты произошли с разницей в пять дней во время учебных воздушных боев и отработки дозаправки над Северным морем. Кому могли принадлежать БПЛА, не установлено.
Первый инцидент произошел 18 февраля: самолет Airbus Voyager британских ВВС проводил дозаправку истребителя Typhoon недалеко от города Кромер. Неопознанный объект пролетел настолько близко к заправщику, что пилот «инстинктивно пригнулся». Однако диспетчер заявил ему, что на радаре объект не отобразился, на что пилот ответил, что он «был довольно маленьким — по размеру как раз как дрон — и двигался с востока на запад». Неопознанный объект был замечен на высоте 17 тыс. футов (5,2 тыс. км). По закону полеты дронов на высоте более 400 футов (120 м) запрещены.
Второй инцидент произошел 23 февраля: во время учебного воздушного боя истребитель Typhoon сблизился с другим самолетом и заметил, как над ним пролетел «черный объект круглой формы размером примерно с автомобильную шину». Со слов пилота, объект пролетел примерно в 300 футах (90 м) над истребителем Typhoon, который в тот момент находился недалеко от побережья Хамберсайда. Пилот уведомил об этом диспетчера, а тот передал информацию в полицию Северного Йоркшира.
В начале февраля Минобороны Великобритании сообщило об удвоении числа инцидентов с беспилотниками вблизи военных объектов страны. Для противодействия дронам британским военнослужащим обещали предоставить больше полномочий.