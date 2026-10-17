Telegraph: британские истребители дважды чуть не столкнулись с неизвестными БПЛА

Первый инцидент произошел 18 февраля: самолет Airbus Voyager британских ВВС проводил дозаправку истребителя Typhoon недалеко от города Кромер. Неопознанный объект пролетел настолько близко к заправщику, что пилот «инстинктивно пригнулся». Однако диспетчер заявил ему, что на радаре объект не отобразился, на что пилот ответил, что он «был довольно маленьким — по размеру как раз как дрон — и двигался с востока на запад». Неопознанный объект был замечен на высоте 17 тыс. футов (5,2 тыс. км). По закону полеты дронов на высоте более 400 футов (120 м) запрещены.