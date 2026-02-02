Около военных объектов Великобритании удвоилось число инцидентов с БПЛА

В министерстве обороны Великобритании заявили об удвоении числа инцидентов с беспилотниками вблизи военных объектов страны за 2025 год. Об этом сообщила пресс-служба британского министерства.

«В 2025 году было зарегистрировано 266 инцидентов с беспилотными летательными аппаратами вблизи военных объектов»,— сообщили на сайте Минобороны Великобритании. По данным ведомства, в 2024 году было зарегистрировано 126 таких случаев.

В Минобороны отметили, что для противодействия беспилотникам британским военнослужащим будут предоставлены новые полномочия. Сейчас на территории Великобритании сбивать БПЛА имеют право только сотрудники полиции. Новый закон усилит безопасность военных объектов страны и позволит военнослужащим ликвидировать любые беспилотные системы, угрожающие объектам обороны государства.

В министерстве сообщили, что в последние несколько месяцев были введены ограничения на использование воздушного пространства вблизи 40 военных объектов. Для их охраны на самих объектах были размещены собственные беспилотники, а также системы видеонаблюдения и интегрированные системы мониторинга угроз.