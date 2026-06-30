ИИ, лазеры и рои беспилотников

Уходящий премьер-министр Великобритании Кир Стармер представил «План оборонных инвестиций» — амбициозную стратегию модернизации британской армии. В ней заложены три ключевых вектора развития: тотальная цифровизация армии и ее переход под управление искусственным интеллектом, массовое производство БПЛА и внедрение лазерных систем ПВО. Такая концепция — прямой результат анализа вооруженных конфликтов на Украине и в регионе Персидского залива после начала операции США против Ирана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Великобритании Кир Стармер (справа)

Фото: Alastair Grant / AP Премьер-министр Великобритании Кир Стармер (справа)

Фото: Alastair Grant / AP

Во время своего выступления в Палате общин Кир Стармер охарактеризовал план модернизации британских вооруженных сил как «историческую и меняющую правила игры инвестицию». И действительно, в нем заложены кардинальные изменения сразу по нескольким статьям оборонных расходов.

Пожалуй, самое сенсационное — это отказ от концепции большого военного флота в пользу «гибридной» модели, что для бывшей владычицы морей — настоящая революция.

В рамках этого перехода Лондон откажется от строительства новейших эсминцев Type 83. Они должны были стать основой будущей ударной мощи британского флота. Теперь же их заменят шесть кораблей управления, которые будут носителями и центрами управления для роев воздушных, надводных и подводных дронов.

По словам военного историка, обозревателя еженедельника «Звезда» Андрея Союстова, Великобритания и ранее имела богатый опыт применения морских дронов. Однако до сих пор они были задействованы исключительно в целях диверсионно-разведывательных операций сил специального назначения. Теперь же их предполагается сделать главной ударной силой британских армии и флота. Эксперт связывает такие решения Лондона с анализом хода ведения военных действий на Украине (в частности, в Черном море) и в регионе Персидского залива.

На развитие самих беспилотных платформ в плане модернизации предусмотрены инвестиции в размере £5 млрд ($6,7 млрд).

Всего будут реализованы две программы: NYX, которая предполагает массовое производство разведывательных и ударных FPV-дронов для сухопутных сил, и RAPSTONE — разработка и производство тяжелых реактивных дронов-камикадзе для ВВС и флота. Последние, по сути, являются аналогами крылатых ракет, но стоимость их производства в разы дешевле. Такой подход Андрей Союстов объясняет тем, что в Лондоне решили сделать ставку на беспилотную революцию. «Европа активно в нее включается, понимая, что в условиях масштабного конфликта очень дорогими и малосерийными изделиями своих целей не добьешься»,— отмечает эксперт.

Отказываться от классических ракет в Великобритании не собираются: в оборонном документе предусмотрено выделение £8 млрд ($10,6 млрд) на закупку до семи тысяч высокоточных ракет Storm Shadow и Brimstone, а также новейших противокорабельных NSM.

Отдельный раздел «Плана оборонных инвестиций» посвящен лазерным комплексам ПВО DragonFire. Их развертывание решено резко ускорить и завершить к концу 2027 года вместо 2032-го. Уже в следующем году этими комплексами оснастят эсминцы Type 45. На втором этапе развертывания (2028–2029 годы) установки DragonFire должны быть уменьшены в размерах и приняты на вооружение сухопутными войсками для защиты британских военных баз и объектов ключевой инфраструктуры от атак вражеских БПЛА.

Управлять этой роботизированной военной машиной будет искусственный интеллект. С этой целью планируется создать Сеть цифрового целеуказания (Digital Targeting Web, DTW), которую в Лондоне уже назвали «нервной системой» британской армии и флота.

По замыслу, у DTW не будет единого сервера и дата-центра, уничтожение которых вывело бы боевой ИИ из строя. Сеть сможет продолжить работу даже в случае уничтожения полевых штабов.

Искусственный интеллект будет собирать и анализировать информацию со всех источников: спутников, радаров ПВО и даже камер на шлемах военнослужащих. К этой сети подключат все боевые и разведывательные беспилотники. Алгоритм сам обнаружит цель, отметит ее на карте и предложит наиболее эффективное оружие для удара. Человеку останется только нажать «подтвердить». По замыслу разработчиков, это сократит время от обнаружения цели до ее поражения с десятков минут до нескольких секунд.

Внедрение такой системы позволит поставить под тотальный цифровой контроль управление всеми родами войск. Интеграция DTW должна завершиться к концу 2027 года, на ее разработку и создание будет выделен £1 млрд ($1,32 млрд).

Андрей Смирнов