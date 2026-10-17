Шохин попросил у кабмина «четких правил» введения внешнего управления
Глава РСПП Шохин: нужны правила по временному управлению из-за атак БПЛА
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) просит правительство выработать правила передачи предприятий во временное управление за отсутствие мер по защите от воздушных атак. Бизнес хочет добиться от властей «более-менее четких правил», сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей, глава РСПП Александр Шохин.
«Например, что такое несвоевременное восстановление объекта в условиях той же самой неопределенности, во-первых,— объяснил господин Шохин в интервью ТАСС. — Во-вторых, мы видели достаточно много примеров, когда восстановлен объект, НПЗ и так далее, но не успеет он, как говорится, восстановиться, как прилетает опять».
Как считает глава РСПП, необходимо учитывать, что многие предприятия создавались во времена СССР с учетом возможных ядерных ударов. Подобные заводы занимают большую территорию, что затрудняет защиту от атак БПЛА. «Цеха должны быть разнесены максимально, чтобы в случае попадания атомной бомбы в один цех другой не пострадал и так далее... Сейчас мы понимаем, что это неплохо. Но, с другой стороны, коммуникации очень растянуты»,— добавил он.
В августе Владимир Путин подписал указ о передаче под временное управление объектов критической инфраструктуры, владельцы которых нарушают меры безопасности при ударах БПЛА. Речь идет об объектах ТЭК, промышленности, связи, ЖКХ, энергетики, а также транспортной и логистической инфраструктуры. Предприятия ЖКХ также просили Минобороны разъяснить указ. Первый вице-премьер Денис Мантуров говорил на ВЭФ, что власти уже определили несколько предприятий, которым «неоднократно указывали на недостатки в их работе по обеспечению безопасности».