Шохин попросил у кабмина «четких правил» введения внешнего управления

Как считает глава РСПП, необходимо учитывать, что многие предприятия создавались во времена СССР с учетом возможных ядерных ударов. Подобные заводы занимают большую территорию, что затрудняет защиту от атак БПЛА. «Цеха должны быть разнесены максимально, чтобы в случае попадания атомной бомбы в один цех другой не пострадал и так далее... Сейчас мы понимаем, что это неплохо. Но, с другой стороны, коммуникации очень растянуты»,— добавил он.