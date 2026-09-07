Предприятия ЖКХ попросили Минобороны разъяснить указ Путина о защите от дронов

Ассоциация «Совет ЖКХ» направила письмо министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину, министру энергетики Сергею Цивилеву и министру обороны Андрею Белоусову с просьбой разъяснить указ президента о передаче критических объектов под временное управление, владельцы которых не справляются с их защитой, в том числе от атак БПЛА. Как сообщили в ассоциации, с аналогичным вопросом к ним обращаются предприятия со всех регионов страны.

«Участники отрасли жилищно-коммунального хозяйства выражают обеспокоенность ввиду существующей правовой неопределенности по ряду вопросов, связанных с определением объектов, относящихся к объектам критической инфраструктуры, с видами и объемами работ по обеспечению безопасности таких объектов. Положениями действующего законодательства не в полной мере раскрываются вышеуказанные понятия»,— указано в письме ассоциации.

Организация требует предоставить полный список важных объектов, попадающих под указ, и пояснить, какие меры безопасности должны применять их собственники. Ассоциации также не ясно, как именно будет проходить процедура выявления нарушений и какие государственные органы на это уполномочены.

24 августа Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, его создание объясняется недостаточным вниманием со стороны собственников к защите предприятий от дронов. Вице-премьер Денис Мантуров отмечал, что указ не допускает национализации или изменения формы собственности, а также не предполагает массового применения.