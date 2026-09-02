Мантуров объяснил механизм завершения временного управления объектами

Указ о временном управлении могут применять как к предприятиям, так и к их контролирующим лицам, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, решение о прекращении временного управления примут после того, как будет обеспечена безопасность или восстановление объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Господин Мантуров уточнил, что введение временного управления грозит за «неоднократный сознательный саботаж» решений единого национального центра, региональных штабов, силовых органов и правительственной подкомиссии. Вводить такую меру будет правительство по поручению президента Владимира Путина.

«Временное управление завершается после выполнения его целей — обеспечения безопасности или восстановления объекта. Решение, как и о его введении, будет приниматься на самом высоком уровне»,— рассказал первый вице-премьер в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме.

Денис Мантуров отметил, что власти уже определили несколько предприятий, где могут ввести временное управление, но их названия он не привел. «Есть предприятия, которым уже неоднократно указывали на недостатки в их работе по обеспечению безопасности и восстановлению пострадавших объектов. Не стану их называть, но вопросы по ним будут рассматриваться в первую очередь»,— подчеркнул он.

В августе Владимир Путин подписал указ о мерах обеспечения безопасности инфраструктуры. Согласно ему, критические объекты инфраструктуры могут быть переданы во временное управление. Такое решение власти могут принять, если их владельцы не справляются в том числе с отражением атак БПЛА. Речь идет о логистических центрах, предприятиях ТЭК, промышленности, а также связи и ЖКХ. Президент уверяет, что эта мера не означает национализацию.

Подробности — в материале «Ъ» «Взять и защитить».