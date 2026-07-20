АЛРОСА показала лавандовый бриллиант в форме сердца за 125 млн рублей
АЛРОСА (MOEX: ALRS) представила бриллиант в форме сердца лавандового оттенка весом 2,03 карата. Стоимость оценивается в 125 млн руб. Огранка длилась более полугода, сообщила пресс-служба компании.
Фото: «Алроса»
«Бриллианты этой цветовой группы исключительно редки, особенно после закрытия австралийcкого рудника Argyle в 2020 году, где добывалось 90% розовых бриллиантов разных оттенков»,— указано в пресс-релизе.
Мировые цены на розовые бриллианты за последние 20 лет выросли почти в пять раз, отметили в АЛРОСА. Бриллиант был огранен из алмаза, добытого в Якутии в 2025 году. Возраст кристалла специалисты оценили в 350 млн лет.
АЛРОСА имеет более 20 месторождений алмазов в Якутии и Архангельской области. Компания обеспечивает 30% глобальной и около 90% российской добычи алмазов.
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АЛРОСА является крупнейшей в мире и в России алмазодобывающей компанией, контролирующей 90% российской добычи алмазов. Компания, попавшая под западные санкции, ведет свою деятельность в Якутии и Архангельской области, самостоятельно занимаясь добычей, огранкой, производством и продажей бриллиантов и ювелирных изделий.
Спрос на бриллианты инвестиционного класса, особенно крупные и редкие, значительно вырос после отмены в 2022 году НДС на их покупку физическими лицами у банков. Компания "АЛРОСА" развивает программу Alrosa Diamond Exclusive, предлагающую инвестиционные бриллианты, в том числе редкие цветные камни, и гарантирует их обратный выкуп по рыночным ценам. Розовые экземпляры, к которым относится представленный лавандовый бриллиант, особенно ценятся из-за своей редкости, усилившейся после закрытия австралийского рудника Аргайл.
В целом, рынок бриллиантов демонстрирует признаки стабилизации после кризиса, вызванного избыточными стоками в Индии в 2023–2024 годах. АЛРОСА в начале 2026 года повысила цены на крупные алмазы на 6–9% из-за дефицита и устойчивого спроса, хотя массовый сегмент (камни до 1 карата) не продемонстрировал такой динамики.