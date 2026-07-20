АЛРОСА показала лавандовый бриллиант в форме сердца за 125 млн рублей

АЛРОСА (MOEX: ALRS) представила бриллиант в форме сердца лавандового оттенка весом 2,03 карата. Стоимость оценивается в 125 млн руб. Огранка длилась более полугода, сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Алроса» Фото: «Алроса»

«Бриллианты этой цветовой группы исключительно редки, особенно после закрытия австралийcкого рудника Argyle в 2020 году, где добывалось 90% розовых бриллиантов разных оттенков»,— указано в пресс-релизе.

Мировые цены на розовые бриллианты за последние 20 лет выросли почти в пять раз, отметили в АЛРОСА. Бриллиант был огранен из алмаза, добытого в Якутии в 2025 году. Возраст кристалла специалисты оценили в 350 млн лет.

АЛРОСА имеет более 20 месторождений алмазов в Якутии и Архангельской области. Компания обеспечивает 30% глобальной и около 90% российской добычи алмазов.

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