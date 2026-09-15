Воздушное покрытие

Участники страхового рынка зафиксировали рост спроса бизнеса на страхование рисков, связанных с военными действиями и атаками БПЛА, в рамках страхования от несчастных случаев и болезней. Особенно такое страхование интересно приграничным областям и новым территориям РФ. Крупнейшие страховые компании, как показало исследование страхового брокера Remind, если и готовы страховать такие риски, то, как правило, на довольно жестких условиях: включение пункта о БПЛА способно поднять цену корпоративного страхового полиса втрое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

О росте интереса бизнеса к включению в полисы страхования от несчастных случаев и болезней (НСиБ) военных рисков, а также последствий терактов и атак БПЛА свидетельствуют данные исследования одного из крупнейших страховых брокеров Remind (с ним ознакомился “Ъ”). Оно основано на опросе 12 ведущих страховых компаний, в том числе СОГАЗа, «АльфаСтрахования», «РЕСО-Гарантии», «Сбербанк страхования», ВСК и «Росгосстраха».

Участники страхового рынка подтверждают наличие тенденции.

Риски падения обломков летательных аппаратов сегодня в фокусе, и вопрос о наличии этих рисков в продукте является чуть ли не первым, который задает клиент, говорит вице-президент Всероссийского союза страховщиков Глеб Яковлев. Устойчивый рост интереса к таким продуктам отмечает замгендиректора страхового брокера Mains Леонид Екутич, в «АльфаСтраховании» говорят о росте «в несколько раз» за последний год. По оценкам руководителя страхового направления финтех-группы «Свой» Алии Валиуллиной, если в начале этого года пункт о риске прилета БПЛА в составе полиса НСиБ встречался в нескольких сотнях корпоративных договоров, то к сентябрю — в 1–3 тыс., число застрахованных лиц ориентировочно составило 100–300 тыс.

Полис обычно предусматривает выплату, если сотрудник в результате падения БПЛА, его частей, обломков здания, взрыва, пожара или иных последствий получил травму, инвалидность либо погиб, отмечают эксперты. «Для массовых корпоративных программ реалистичный ориентир страховой выплаты — от 500 тыс. до 2 млн руб. на одного сотрудника по риску смерти или инвалидности. Для сотрудников на критической инфраструктуре, в строительстве, связи, энергетике и на других работах с повышенным риском суммы могут составлять 3–5 млн руб., а для руководителей и ключевых специалистов — 5–10 млн руб. и выше»,— указывает госпожа Валиуллина. Объем сегмента к текущему моменту составляет примерно 100–300 млн руб. годовой премии, считает эксперт.

В среднем включение рисков атак БПЛА, терроризма или диверсии в полис НСиБ ведет к увеличению тарифа в среднем на 10–15%, оценивает директор практики стратегического консультирования консалтинговой компании Neo Никита Дровосеков.

Однако тариф сильно варьируется в зависимости от места расположения компании, ее отрасли, профиля сотрудника и так далее. Для обычного корпоративного НСиБ тариф обычно составляет ориентировочно 0,05–0,3% от страховой суммы, добавление рисков БПЛА для сотрудников, которые часто ездят в зоны повышенной опасности, может увеличить стоимость программы примерно в 1,5–3 раза, отмечает госпожа Валиуллина.

По данным Remind, спрос на страхование от НСиБ идет в первую очередь из регионов, где расположены производственные объекты с повышенными рисками, в частности с приграничных и новых территорий. Половина опрошенных страховщиков указывает, что доля региональных компаний в структуре нового бизнеса составляет более 50%. По словам одного из участников исследования, поступают запросы на страхование целых коллективов, которые постоянно работают в «неспокойных» зонах, или на определенное количество сотрудников, которые едут туда в командировки.

Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, 11 сентября: Что касается страхования, некоторые риски реализовались, но в целом отрасль находится в устойчивом состоянии. Страховщики выстраивают отношения с клиентами на долгосрочной основе.

Все опрошенные Remind страховщики готовы представлять покрытие от БПЛА и пассивных военных рисков, исключающих активное участие застрахованного лица в боевых действиях, в стандартном покрытии или по запросу. Реализация покрытия последствий БПЛА может быть формализована как часть условия покрытия рисков терроризма и как отдельно записанное условие в договоре. Впрочем, в новых субъектах РФ без ограничений покрытие предоставляют только две страховые компании, еще треть опрошенных авторами исследования готовы это делать на своих условиях, 50% в целом не готовы котировать подобные риски. В приграничных областях страховать готовы все, в частности почти 60% компаний предоставляют возможность оформить полис без ограничений.

В будущем эксперты ожидают роста спроса и ужесточения условий. До конца года корпоративный спрос в приграничных регионах будет только усиливаться, однако условия приема на страхование станут максимально выверенными, полагает советник МЭФ Legal и руководитель практики страхового права и финансовых рисков Иван Рыбаков.

Юлия Пославская