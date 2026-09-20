В «Метинвесте» заявили об уничтожении сталелитейной промышленности Украины

Украина практически лишилась сталелитейной промышленности после российских ударов, заявил Financial Times представитель «Метинвеста» Александр Водовиз. По данным FT, серьезные повреждения получили два украинских предприятия группы, а также объект ArcelorMittal в Кривом Роге. В общей сложности на эти заводы приходилось около 90% производства стали в стране.

По словам господина Водовиза, на данный момент невозможно предсказать, сколько времени потребуется для восстановления объектов. «На сегодняшний день на Украине больше нет сталелитейной промышленности», — отметил он.

17 сентября Минобороны России сообщило об ударе по предприятиям металлургической и радиоэлектронной промышленности Украины. Уточнялось, что был поражен, в том числе, комбинат «Запорожсталь», который контролируется группой «Метинвест» бизнесмена Рината Ахметова (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ).