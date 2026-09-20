В «Метинвесте» заявили об уничтожении сталелитейной промышленности Украины
FT: после российских ударов Украина лишилась сталелитейной промышленности
Украина практически лишилась сталелитейной промышленности после российских ударов, заявил Financial Times представитель «Метинвеста» Александр Водовиз. По данным FT, серьезные повреждения получили два украинских предприятия группы, а также объект ArcelorMittal в Кривом Роге. В общей сложности на эти заводы приходилось около 90% производства стали в стране.
По словам господина Водовиза, на данный момент невозможно предсказать, сколько времени потребуется для восстановления объектов. «На сегодняшний день на Украине больше нет сталелитейной промышленности», — отметил он.
17 сентября Минобороны России сообщило об ударе по предприятиям металлургической и радиоэлектронной промышленности Украины. Уточнялось, что был поражен, в том числе, комбинат «Запорожсталь», который контролируется группой «Метинвест» бизнесмена Рината Ахметова (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ).
Украинская металлургия подошла к этому событию с уже существенно сниженной производственной базой. В апреле 2022 года сообщалось о потере доступа к 30–40% мощностей, а в июне того же года основные мариупольские предприятия «Метинвеста» были разрушены и не работали; выпуск проката на «Запорожстали» за первое полугодие сократился почти вдвое. Поэтому новые повреждения означают сокращение не только потенциальных, но и фактически доступных объемов выпуска.
Ограничения для восстановления связаны не только с ремонтом оборудования. В июне 2022 года недоступность портов и затоваривание западных погранпереходов мешали вывозу продукции и заставляли рассматривать дальнейшее сокращение производства, а в мае 2024 года ArcelorMittal сообщала о риске нехватки персонала: с февраля 2022 года на военную службу были мобилизованы около 3,5 тыс. сотрудников. При этом в 2023 году «АрселорМиттал Кривой Рог» произвел 1 млн т стали при проектной мощности более 6 млн т в год.