Минобороны России сообщило об ударах по мостам через Днестр
Минобороны: ВС РФ ударили по мостам через Днестр, дата-центру и «Запорожстали»
Минобороны России отчиталось о поражении за ночь двух цехов по производству БПЛА на Украине. Также удары были нанесены по двум мостам через Днестр и комбинату «Запорожсталь».
По данным российского оборонного ведомства, удары осуществлены оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками. В результате поражены:
- в Киеве и Киевской области — цех по производству и хранению дронов (в том числе БПЛА средней дальности RAX-2X), цех ООО «Пегас Армс», промышленное предприятие по производству комплектующих для БПЛА, дата-центр «Де Ново Дата-Центр», аккумуляторный парк хранения энергии Бровары;
- в Запорожской области — металлургический комбинат «Запорожсталь» и научно-производственный комплекс «Искра», где производят комплексы радиотехнической разведки и РЭБ для ВСУ, а также комплектующие для зенитных управляемых ракет;
- в Одесской области — два моста через реку Днестр в районе Маяков, используемых для транзитных перевозок военных грузов из Румынии и порта Измаил, а также электроподстанция «Арциз», обеспечивающая функционирование порта.
В порту Черноморск атакованы два сухогруза с грузами военного назначения. Также в 11 км восточнее Одессы нанесен удар по судну, доставлявшему в местный порт грузы для ВСУ.
Мосты через Днестр в районе Маяков значимы как элемент сообщения с дунайским направлением, через которое идут грузы из Румынии и порта Измаил. По данным Минобороны, именно эти переправы используются для транзитных перевозок военных грузов. Отдельная иллюстрация грузовой нагрузки этого направления: в январе—октябре 2023 года украинские дунайские порты Рени, Измаил и Усть-Дунайск увеличили перевалку грузов в 2,2 раза год к году после выхода России из зерновой сделки.
Опыт ударов по портовой инфраструктуре показывает, как перебои в одном узле отражаются на перевозках: в июле 2026 года после ударов по украинским портам судоходная компания Maersk, на которую приходится около четверти украинского рынка контейнерных перевозок, приостановила рейсы в порт Черноморск. Применительно к заявленным ударам по мостам это означает уязвимость сухопутного звена, связывающего дунайские порты с остальной логистикой: даже при работающих портах ограничение на переправах способно сузить пропускную способность всего направления.