Минобороны России сообщило об ударах по мостам через Днестр

Минобороны России отчиталось о поражении за ночь двух цехов по производству БПЛА на Украине. Также удары были нанесены по двум мостам через Днестр и комбинату «Запорожсталь».

По данным российского оборонного ведомства, удары осуществлены оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками. В результате поражены:

в Киеве и Киевской области — цех по производству и хранению дронов (в том числе БПЛА средней дальности RAX-2X), цех ООО «Пегас Армс», промышленное предприятие по производству комплектующих для БПЛА, дата-центр «Де Ново Дата-Центр», аккумуляторный парк хранения энергии Бровары;

в Запорожской области — металлургический комбинат «Запорожсталь» и научно-производственный комплекс «Искра», где производят комплексы радиотехнической разведки и РЭБ для ВСУ, а также комплектующие для зенитных управляемых ракет;

в Одесской области — два моста через реку Днестр в районе Маяков, используемых для транзитных перевозок военных грузов из Румынии и порта Измаил, а также электроподстанция «Арциз», обеспечивающая функционирование порта.

В порту Черноморск атакованы два сухогруза с грузами военного назначения. Также в 11 км восточнее Одессы нанесен удар по судну, доставлявшему в местный порт грузы для ВСУ.