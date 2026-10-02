Власти допустили перенос сроков модернизации НПЗ из-за атак беспилотников

Российские власти прорабатывают меры по поддержке нефтеперерабатывающих заводов, заявил вице-премьер Александр Новак на заседании Совета федерации. По его словам, рассматривается возможность переноса сроков модернизации НПЗ.

Поддержку могут получить заводы, «которые сегодня по объективным причинам не укладываются в график» по модернизации, отметил господин Новак. «Мы обязательно дадим возможность для того, чтобы этот срок был перенесен», — заверил он (цитата по ТАСС).

«Вот только сегодня ночью на наши четыре завода была атака, — добавил зампред правительства. — Оборудование не пострадало».

Вице-премьер отметил, что наиболее актуальная задача сегодня — восстановление объектов после атак БПЛА.