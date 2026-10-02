Власти допустили перенос сроков модернизации НПЗ из-за атак беспилотников
Новак: власти прорабатывают меры поддержки НПЗ и переноса сроков модернизации
Российские власти прорабатывают меры по поддержке нефтеперерабатывающих заводов, заявил вице-премьер Александр Новак на заседании Совета федерации. По его словам, рассматривается возможность переноса сроков модернизации НПЗ.
Поддержку могут получить заводы, «которые сегодня по объективным причинам не укладываются в график» по модернизации, отметил господин Новак. «Мы обязательно дадим возможность для того, чтобы этот срок был перенесен», — заверил он (цитата по ТАСС).
«Вот только сегодня ночью на наши четыре завода была атака, — добавил зампред правительства. — Оборудование не пострадало».
Вице-премьер отметил, что наиболее актуальная задача сегодня — восстановление объектов после атак БПЛА.
Перенос сроков модернизации не означает остановки проектов или автоматической отмены поддержки. В октябре 2025 года для участников программы предусматривалась возможность продолжить модернизацию и получать обратный акциз на сырье даже после переноса сроков. Проект Минфина, опубликованный в сентябре 2024 года, также предполагает, что заводы, не успевшие провести модернизацию, смогут и дальше получать инвестиционную надбавку, а срок ее действия продлят на два года — до конца 2032 года.
Механизм связан с инвестиционными соглашениями НПЗ с Минэнерго: в период модернизации предприятия получают увеличенный на 30% обратный акциз, но при невыполнении работ в установленный срок рискуют лишиться этой выплаты. Изначально программа была рассчитана до конца 2026 года. Правительство связывало перенос сроков с необходимостью дать предприятиям завершить мероприятия и поддержать внутренний рынок нефтепродуктов, а также с санкционными ограничениями на поставки оборудования и технологий для нефтепереработки.