Гендиректором «Ашана» стал выходец из Росимущества Илья Бердников

Новым гендиректором розничной сети «Ашан» 22 сентября назначен Илья Бердников, сообщил источник “Ъ”, знакомый с ситуацией. Информация об этом также появилась на сайте компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ашан» Фото: «Ашан»

«С 19 сентября 2026 года на пост генерального директора "Ашан Ритейл Россия" назначен Илья Бердников, Ася Балабай продолжит работу в качестве исполнительного директора компании»,— заявили в пресс-службе компании.

Илья Бердников с декабря 2024 года занимает пост исполнительного директора в Росимуществе, следует из материалов в его социальных сетях. В 2020–2022 годах он руководил одним из департаментов X5. Между этими событиями топ-менеджер работал в грузинской винной компании Askaneli и канадской строительной компании Bothwell Accurate Co. Он также развивал в Канаде стартап SolidRobots Inc.

«Ашан» — крупный FMCG-ритейлер, владельцами которого считаются структуры французской семьи Мюлье. В России сеть объединяет 230 магазинов в 100 городах. Оборот сети по итогам первой половины 2026 года сократился на 2,5% год к году, до 127 млрд руб.

17 сентября 2026 года «Ашан» вместе с другими крупными зарубежными активами был передан во временное управление малоизвестному АО «Л.Е.В. Менеджмент» (см. “Ъ” от 17 сентября). Вчера представители компании обратились к торговой сети, пообещав сохранить ее бесперебойную работу. Обращение было подписано гендиректором «Л.Е.В. Менеджмента» Андреем Краюшкиным.

Источник “Ъ” на розничном рынке говорит, что экс-гендиректор «Ашана» Ася Балабай сохранит свои функции, фактически продолжив управление бизнесом. Илья Бердников возьмет на себя контроль над компанией. А Андрей Краюшкин будет фигурировать в качестве управляющего процессом, формально не занимая посты непосредственно в переданных в управление его структуре компаниях. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров называет разделение функций генерального и исполнительного директора типичным для розницы.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев