На всю оставшуюся жизнь
Участники банды, на счету которой 21 убийство, получили сроки
Мособлсуд вынес приговор по делу авторитетного подмосковного бизнесмена Константина Пискарева (Костя Большой), руководившего бандой, совершившей более двух десятков убийств. Одно из них — расправу над мэром Сергиева Посада Евгением Душко — Константин Пискарев, как считает обвинение, совершил собственноручно. Суд назначил ему пожизненное заключение. Восемь его подельников были осуждены на сроки от 8 лет 9 месяцев до 24 лет. Двое из них уже отбыли назначенное им наказание.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Процесс по делу Константина Пискарева, Сергея Александрова, Сергея Барабашкина, Юрия Бережнова, Александра Замятина, Дамира Капкова, Андрея Столярова, а также братьев Дмитрия и Николая Юровых в Мособлсуде длился с ноября 2019 года. В июле 2020-го дело возвращали в прокуратуру, однако гособвинение добилось отмены этого решения. Дело слушалось с участием присяжных, вердикт вынесла лишь пятая по счету коллегия — до этого четыре состава распались.
Участники банды, в том числе ее лидер, были арестованы еще в 2016–2017 годах. Им вменили в вину в зависимости от роли каждого бандитизм, убийства и покушения на убийства, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1, 2 ст. 209, ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).
По данным следствия, Константин Пискарев создал банду в 1996–1999 годах вместе с Дмитрием Федосеевым и возглавил ее после того, как последний разбился во время прыжков с парашютом.
Вначале Костя Большой и его подручные устраняли конкурентов в криминальной среде, но со временем Константин Пискарев занялся бизнесом, став владельцем активов в Московской и Брянской областях, где его предприятия строили, торговали и оказывали услуги в сфере ЖКХ.
Какое-то время он даже являлся совладельцем ресторана «Щит и меч», расположенного прямо напротив здания ФСБ в центре Москвы. Мотивами вмененных Константину Пискареву в вину преступлений, как правило, являлись его конфликты с жертвами в области «предпринимательской деятельности». Всего следствие установило 21 совершенное бандой убийство и 4 покушения.
Одной из жертв банды стал мэр Сергиева Посада Евгений Душко, не дававший компаниям Кости Большого разрешения на строительство в центре города торгового центра. По данным Следственного комитета России, в 2011 году Константин Пискарев собственноручно расстрелял мэра из пистолета, выпустив «не менее семи пуль» через окно авто, когда градоначальник вышел из дома и сел в машину. В то время жена и дети главы города отдыхали за границей, Евгений Душко временно переехал к своему отцу. Тот пытался спасти сына, доставив его на машине в больницу, но ранения оказались смертельными.
На счету банды, по данным следствия, также убийство в 1998 году замдиректора подмосковного яхт-клуба «Буревестник» Сергея Кормилина (его расстреляли на берегу Пироговского водохранилища), расправа в 2003 году над экс-замглавы Минюста Владимиром Постышевым (он приехал в Подмосковье на деловую встречу, на которой Константин Пискарев, по материалам дела, лично задушил его удавкой), а также убийство в 2004 году директора Научного центра правовой информации при Минюсте РФ Марата Газизова (его застрелили утром по дороге в бассейн).
С господином Кормилиным расправились, поскольку он, по версии следствия, пытался выдавить бандитов из яхт-клуба «Буревестник», фактически ставшего для них штаб-квартирой. Господин Постышев погиб, когда стал требовать выплаты ему $122 тыс. за помощь в получении компаниями Константина Пискарева прав на производство в России ликера «Бехеровка», а юрист Газизов выиграл аукцион на реализацию с торгов семи квартир в Большом Калашном переулке, перейдя дорогу подконтрольной Косте Большому фирме «Глобальный компьютерный сервис».
Кроме того, жертвами бандитов стали личный охранник Константина Пискарева Иван Данилин, подсевший на наркотики, и затянувший со сдачей работы мастер по каминам Александр Орлов. Последнего вывезли в лес и заставили лечь в заранее вырытую могилу — Костя Большой собственноручно застрелил мастера, после чего тело закопали. В 2010 году, как считает следствие, он также лично убил предпринимательницу Джойс Мугаше, фирма которой владела вендинговыми аппаратами в Шереметьево. Она, как установило следствие, отказалась переписывать на Константина Пискарева контрольный пакет акций компании.
В ходе судебного процесса подсудимые отрицали вину. Защита же утверждала, что само существование банды не доказано. Некоторые фигуранты, по словам адвокатов, не общались между собой до ареста кто пять, а кто и десять лет, проживая и работая в разных регионах.
Адвокаты Константина Пискарева Ирина Зыкова и Анастасия Штерн настаивали, что их подзащитный был обычным предпринимателем, не получившим никакой выгоды от инкриминируемых ему преступлений.
Так, госпожа Штерн утверждала, что в компетенцию главы Сергиева Посада Душко не входила выдача разрешений на строительство, которой занималась комиссия под руководством главного архитектора города, и мэр никаких отказных решений по компаниям Константина Пискарева не выносил. Соответственно, Константину Пискареву не было смысла его убивать. Защитник утверждала, что у него не было причин убивать и госпожу Мугаше, так как весь бизнес в итоге унаследовали ее родственники, проживавшие долгое время в Швейцарии.
По мнению адвокатов, обвинение подсудимых было построено исключительно на показаниях четверых «досудебщиков», которые оговорили Константина Пискарева, чтобы облегчить собственную участь. Ранее Сергей Безруков, Дмитрий Лупичев, Дмитрий Мишин и Денис Земцов были осуждены на сроки от восьми до девяти лет, причем последний уже успел отбыть срок и приезжал на процесс своим ходом. Еще один член группировки, Игорь Сарьян, уехал в Абхазию и был объявлен в международный розыск.
12 марта 2026 года присяжные единогласно признали Константина Пискарева и других подсудимых виновными по всем пунктам обвинения. Лишь Николай Юров, работавший вместе с братом телохранителем у Константина Пискарева, заслужил снисхождение. В ходе процесса он был единственным из фигурантов, кто практически полностью признал вину, изобличив других, и отрицал лишь участие в банде. Поэтому суд ожидаемо назначил ему самый маленький срок в восемь лет и девять месяцев заключения. Чуть больше — девять лет и три месяца колонии строгого режима — получил Александр Замятин. Сергей Барабашкин был осужден на 11 лет, 12 лет получил Дамир Капков, а Андрей Столяров, Юрий Бережнов и Дмитрий Юров были осуждены на 13, 15 и 17 лет заключения соответственно. 24 года колонии строгого режима судья Александр Козлов назначил Сергею Александрову, на счету которого было десять убийств, а главаря банды Константина Пискарева изолировал от общества пожизненно. Костя Большой будет отбывать наказание в колонии особого режима. Большинству осужденных также назначены штрафы — от 400 тыс. до 1 млн руб.
Суд при этом частично удовлетворил иски 15 потерпевших, некоторые из которых оценивали жизни своих близких в 1 млрд руб.
Но и того, что взыскал суд, оказалось немало: Костя Большой должен будет выплатить потерпевшим 147 млн руб., а Сергей Александров — 2 млн руб.
Также по приговору было конфисковано имущество яхт-клуба «Буревестник» миллиардера Андрея Бойко и 30-процентная доля бизнесмена Георгия Пирцхалавы в ООО «Скайфуд» — как «имущество, связанное с преступной деятельностью».
После заседания адвокаты большинства осужденных, в том числе Константина Пискарева, заявили, что не согласны с приговором и будут его обжаловать. Не планируют это делать, по данным “Ъ”, лишь адвокаты Николая Юрова и Александра Замятина, которых судья оставил под домашним арестом до вступления приговора в силу. Они уже отбыли назначенное им наказание. У обоих в СИЗО нашли онкологию, а Александр Замятин практически ослеп.
Прокурор Мадина Долгиева заявила “Ъ”, что удовлетворена приговором и подавать апелляционное представление не планирует.