На всю оставшуюся жизнь

Мособлсуд вынес приговор по делу авторитетного подмосковного бизнесмена Константина Пискарева (Костя Большой), руководившего бандой, совершившей более двух десятков убийств. Одно из них — расправу над мэром Сергиева Посада Евгением Душко — Константин Пискарев, как считает обвинение, совершил собственноручно. Суд назначил ему пожизненное заключение. Восемь его подельников были осуждены на сроки от 8 лет 9 месяцев до 24 лет. Двое из них уже отбыли назначенное им наказание.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Процесс по делу Константина Пискарева, Сергея Александрова, Сергея Барабашкина, Юрия Бережнова, Александра Замятина, Дамира Капкова, Андрея Столярова, а также братьев Дмитрия и Николая Юровых в Мособлсуде длился с ноября 2019 года. В июле 2020-го дело возвращали в прокуратуру, однако гособвинение добилось отмены этого решения. Дело слушалось с участием присяжных, вердикт вынесла лишь пятая по счету коллегия — до этого четыре состава распались.

Участники банды, в том числе ее лидер, были арестованы еще в 2016–2017 годах. Им вменили в вину в зависимости от роли каждого бандитизм, убийства и покушения на убийства, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1, 2 ст. 209, ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).

По данным следствия, Константин Пискарев создал банду в 1996–1999 годах вместе с Дмитрием Федосеевым и возглавил ее после того, как последний разбился во время прыжков с парашютом.

Вначале Костя Большой и его подручные устраняли конкурентов в криминальной среде, но со временем Константин Пискарев занялся бизнесом, став владельцем активов в Московской и Брянской областях, где его предприятия строили, торговали и оказывали услуги в сфере ЖКХ.

Какое-то время он даже являлся совладельцем ресторана «Щит и меч», расположенного прямо напротив здания ФСБ в центре Москвы. Мотивами вмененных Константину Пискареву в вину преступлений, как правило, являлись его конфликты с жертвами в области «предпринимательской деятельности». Всего следствие установило 21 совершенное бандой убийство и 4 покушения.

Одной из жертв банды стал мэр Сергиева Посада Евгений Душко, не дававший компаниям Кости Большого разрешения на строительство в центре города торгового центра. По данным Следственного комитета России, в 2011 году Константин Пискарев собственноручно расстрелял мэра из пистолета, выпустив «не менее семи пуль» через окно авто, когда градоначальник вышел из дома и сел в машину. В то время жена и дети главы города отдыхали за границей, Евгений Душко временно переехал к своему отцу. Тот пытался спасти сына, доставив его на машине в больницу, но ранения оказались смертельными.

На счету банды, по данным следствия, также убийство в 1998 году замдиректора подмосковного яхт-клуба «Буревестник» Сергея Кормилина (его расстреляли на берегу Пироговского водохранилища), расправа в 2003 году над экс-замглавы Минюста Владимиром Постышевым (он приехал в Подмосковье на деловую встречу, на которой Константин Пискарев, по материалам дела, лично задушил его удавкой), а также убийство в 2004 году директора Научного центра правовой информации при Минюсте РФ Марата Газизова (его застрелили утром по дороге в бассейн).

С господином Кормилиным расправились, поскольку он, по версии следствия, пытался выдавить бандитов из яхт-клуба «Буревестник», фактически ставшего для них штаб-квартирой. Господин Постышев погиб, когда стал требовать выплаты ему $122 тыс. за помощь в получении компаниями Константина Пискарева прав на производство в России ликера «Бехеровка», а юрист Газизов выиграл аукцион на реализацию с торгов семи квартир в Большом Калашном переулке, перейдя дорогу подконтрольной Косте Большому фирме «Глобальный компьютерный сервис».

Кроме того, жертвами бандитов стали личный охранник Константина Пискарева Иван Данилин, подсевший на наркотики, и затянувший со сдачей работы мастер по каминам Александр Орлов. Последнего вывезли в лес и заставили лечь в заранее вырытую могилу — Костя Большой собственноручно застрелил мастера, после чего тело закопали. В 2010 году, как считает следствие, он также лично убил предпринимательницу Джойс Мугаше, фирма которой владела вендинговыми аппаратами в Шереметьево. Она, как установило следствие, отказалась переписывать на Константина Пискарева контрольный пакет акций компании.

В ходе судебного процесса подсудимые отрицали вину. Защита же утверждала, что само существование банды не доказано. Некоторые фигуранты, по словам адвокатов, не общались между собой до ареста кто пять, а кто и десять лет, проживая и работая в разных регионах.

Адвокаты Константина Пискарева Ирина Зыкова и Анастасия Штерн настаивали, что их подзащитный был обычным предпринимателем, не получившим никакой выгоды от инкриминируемых ему преступлений.

Так, госпожа Штерн утверждала, что в компетенцию главы Сергиева Посада Душко не входила выдача разрешений на строительство, которой занималась комиссия под руководством главного архитектора города, и мэр никаких отказных решений по компаниям Константина Пискарева не выносил. Соответственно, Константину Пискареву не было смысла его убивать. Защитник утверждала, что у него не было причин убивать и госпожу Мугаше, так как весь бизнес в итоге унаследовали ее родственники, проживавшие долгое время в Швейцарии.

По мнению адвокатов, обвинение подсудимых было построено исключительно на показаниях четверых «досудебщиков», которые оговорили Константина Пискарева, чтобы облегчить собственную участь. Ранее Сергей Безруков, Дмитрий Лупичев, Дмитрий Мишин и Денис Земцов были осуждены на сроки от восьми до девяти лет, причем последний уже успел отбыть срок и приезжал на процесс своим ходом. Еще один член группировки, Игорь Сарьян, уехал в Абхазию и был объявлен в международный розыск.

12 марта 2026 года присяжные единогласно признали Константина Пискарева и других подсудимых виновными по всем пунктам обвинения. Лишь Николай Юров, работавший вместе с братом телохранителем у Константина Пискарева, заслужил снисхождение. В ходе процесса он был единственным из фигурантов, кто практически полностью признал вину, изобличив других, и отрицал лишь участие в банде. Поэтому суд ожидаемо назначил ему самый маленький срок в восемь лет и девять месяцев заключения. Чуть больше — девять лет и три месяца колонии строгого режима — получил Александр Замятин. Сергей Барабашкин был осужден на 11 лет, 12 лет получил Дамир Капков, а Андрей Столяров, Юрий Бережнов и Дмитрий Юров были осуждены на 13, 15 и 17 лет заключения соответственно. 24 года колонии строгого режима судья Александр Козлов назначил Сергею Александрову, на счету которого было десять убийств, а главаря банды Константина Пискарева изолировал от общества пожизненно. Костя Большой будет отбывать наказание в колонии особого режима. Большинству осужденных также назначены штрафы — от 400 тыс. до 1 млн руб.

Суд при этом частично удовлетворил иски 15 потерпевших, некоторые из которых оценивали жизни своих близких в 1 млрд руб.

Но и того, что взыскал суд, оказалось немало: Костя Большой должен будет выплатить потерпевшим 147 млн руб., а Сергей Александров — 2 млн руб.

Также по приговору было конфисковано имущество яхт-клуба «Буревестник» миллиардера Андрея Бойко и 30-процентная доля бизнесмена Георгия Пирцхалавы в ООО «Скайфуд» — как «имущество, связанное с преступной деятельностью».

После заседания адвокаты большинства осужденных, в том числе Константина Пискарева, заявили, что не согласны с приговором и будут его обжаловать. Не планируют это делать, по данным “Ъ”, лишь адвокаты Николая Юрова и Александра Замятина, которых судья оставил под домашним арестом до вступления приговора в силу. Они уже отбыли назначенное им наказание. У обоих в СИЗО нашли онкологию, а Александр Замятин практически ослеп.

Прокурор Мадина Долгиева заявила “Ъ”, что удовлетворена приговором и подавать апелляционное представление не планирует.

Мария Локотецкая