Косте Большому начислили убийства

В Мособлсуде начались слушания по существу уголовного дела подмосковного авторитетного бизнесмена Константина Пискарева (Костя Большой), обвиняемого в организации убийств 21 человека. Среди жертв банды «авторитета», по версии Следственного комитета России, мэр Сергиева Посада Евгений Душко и заместитель директора яхт-клуба «Буревестник» на Клязьминском водохранилище Сергей Кормилин — именно на территории этого клуба в переоборудованном железнодорожном вагоне Костя Большой на много лет устроил себе тщательно охраняемую резиденцию.

Процесс по делу преступной группировки в Мособлсуде рассматривается с участием коллегии присяжных. Началось первое заседание по существу с того, что прокурор зачитал обвинительное заключение. В нем говорилось о 21 убийстве, совершенном, по версии следствия, бандой, которую возглавлял Костя Большой. Самым громким из них стал расстрел в 2011 году мэра подмосковного Сергиева Посада Евгения Душко. Собственно, в ходе расследования этого преступления правоохранительные органы и вышли на банду, после чего установили ее причастность к другим расправам. Завершил свою речь гособвинитель весьма эмоционально: «Господа присяжные, имеют ли право подсудимые забирать жизни, рушить судьбы?»

После этого подсудимым предложили высказать свое отношение к обвинению. Основной фигурант дела, авторитетный бизнесмен Константин Пискарев отверг свою причастность ко всем преступлениям, о которых только что говорил гособвинитель. Его адвокат также заверил суд, что его клиент не совершал «никаких незаконных действий», а обвинительное заключение назвал «всего лишь позицией следствия».

Между тем, как следует из материалов дела, свою группировку Костя Большой сколотил в середине 1990-х. К этому времени почти двухметровый культурист из московского Медведково уже успел поучиться в военном училище и оказаться в СИЗО по подозрению в убийстве двух и более лиц. Милиция заинтересовалась Константином Пискаревым в феврале 1994 года, когда он вместе со своим приятелем, ветераном войны в Афганистане Александром Замятиным, устроил перестрелку недалеко от театра Российской Армии. И хотя вначале свидетели уверенно показывали на Пискарева как участника побоища, позже от своих слов они отказались. Проведя два года под арестом, приятели вышли на свободу.

Обладающий «организаторскими способностями и лидерскими качествами» Пискарев, по версии правоохранителей, решил, что его способность «соблюдать хладнокровие в экстремальных ситуациях», а также большая физическая сила и навыки владения огнестрельным оружием помогут его карьере в криминальном мире. В свою группировку, по данным следствия, он старался привлекать «лиц, уже имеющих определенный авторитет и связи среди участников других преступных групп», а также имеющих возможность для «незаконного приобретения огнестрельного оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ». Помимо «афганца» Замятина, говорится в деле, в группировку вошли Игорь Сарьян, братья Андрей и Сергей Безруковы, Дмитрий Федосеев, Сергей Барабашкин, Сергей Александров и Дмитрий Лупичев. Все они, считает следствие, активно участвовали в нападениях, получая за это денежное вознаграждение от главаря. Деньги, которые выплачивались членам банды, зарабатывались легальным бизнесом — Константин Пискарев за несколько лет стал соучредителем нескольких успешных компаний, одна из которых поставляла продукты питания для авиакомпаний.

Со временем, по материалам дела, банда стала четко структурированной, со специализированными подразделениями. Сам Костя Большой, уверено следствие, нередко принимал участие в убийствах, которые в основном были связаны с его бизнес-интересами. Согласно показаниям одного из членов банды, главарь перед тем, как пойти на преступление, надевал темную олимпийку с капюшоном, гримировался, мог наклеить бороду или усы. А штаб-квартирой группировки стал расположенный на Клязьминском водохранилище яхт-клуб «Буревестник». Здесь в бывшем железнодорожном вагоне Костя Большой жил несколько лет, в окружении охраны, опасаясь покушений со стороны конкурентов. Вагон был переоборудован в квартиру с антикварной мебелью и даже троном, на котором любил сидеть «авторитет». А чтобы получить контроль над яхт-клубом, по версии следствия, Пискарев приказал в 1998 году убить заместителя гендиректора «Буревестника» Сергея Кормилина.

После того как сыщики вышли на след банды, в 2016 году начались аресты ее участников. Им было инкриминировано совершение многочисленных убийств, а среди жертв бандитов в материалах дела названы, в частности, экс-замглавы Минюста Владимир Постышев, директор Научного центра правовой информации Марат Газизов и даже личный телохранитель Кости Большого Иван Данилин, заподозренный шефом в употреблении наркотиков.

Владислав Трифонов