Сергей Самсонов сменит Антона Максимова в должности заммэра Нижнего Новгорода
Заместитель главы Нижнего Новгорода по блоку благоустройства Антон Максимов покидает должность. Ее с ноября займет нынешний и.о. директора департамента жилья Сергей Самсонов, сообщили в мэрии.
Мэр Юрий Шалабаев подчеркнул, что Сергей Самсонов работает в администрации около 10 лет, за которые приобрел компетенции в сферах коммунального хозяйства, дорог и благоустройства, а также строительства и инженерной инфраструктуры.
Глава города также поблагодарил Антона Максимова за совместную работу. Причины его ухода в мэрии не уточняют.