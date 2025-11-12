«Воронежсинтезкаучук» завершает строительство нового завода за 6,3 млрд рублей

АО «Воронежсинтезкаучук» (ВСК, входит в группу «Сибур») оценил готовность нового завода примерно в 90%. Пусконаладочные работы планируется провести в первом квартале 2026 года, а выпуск первой продукции — во втором квартале. Об этом сообщили «Ъ-Черноземье» в компании.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ВСК завершает реализацию проекта по строительству новых промышленных мощностей для выпуска н-бутиллития — катализатора, ключевого компонента при производстве синтетических каучуков и термоэластопластов. Общий объем инвестиций — 6,3 млрд руб.

Как уточнил директор научного центра «Сибур Полилаб Воронеж» Денис Муромцев, пуск новой линии позволит заместить импорт сырья, ранее поставлявшегося из Европы и США. «Этот проект — пример импортозамещения в полном смысле слова. Ранее мы зависели от поставок из недружественных стран, при этом без н-бутиллития невозможно производство термоэластопласатов по текущим технологиям»,— рассказал представитель компании.

В июле стало известно, что «Сибур» намеревался для этого проекта заключить специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0) с правительством России. Однако о результатах привлечения финансирования не сообщалось. Власти Воронежской области, в свою очередь, хотели придать проекту статус «особо значимого» с последующим предоставлением мер государственной поддержки.

По собственным данным, АО «Воронежсинтезкаучук» является одним из крупнейших производителей каучуков и термоэластопластов в России. В корпоративной структуре «Сибура» «Воронежсинтезкаучук» входит в состав дирекции пластиков, эластомеров и органического синтеза. Основная продукция предприятия — синтетические каучуки, полученные разными способами полимеризации (растворной и эмульсионной), и термоэластопласты. Общество впервые зарегистрировано в 1992 году, в 1998-м компания стала частью холдинга, а к 2012 году он получил контроль над 96% акций завода. Сейчас 100% его акций контролирует ПАО «Сибур холдинг». Уставный капитал АО составляет 8,09 млрд руб. Гендиректор — Вячеслав Золототрубов. Согласно данным Rusprofile, выручка в 2024 году увеличилась с 16 млрд до 17 млрд руб. (+4%), чистая прибыль предприятия за год уменьшилась с 991,2 млрд до 774 млн руб. (–22%).

О намерениях создать производство стало известно еще в 2023 году. Тогда объем инвестиций оценивался в 700 млн руб., однако к началу строительных работ осенью 2024 года сумма возросла до 6,3 млрд руб. Проектная мощность предприятия составит 350 т продукции в год. Реализация проекта позволит создать 57 рабочих мест.

Анна Швечикова