Медведев: Трамп признал Зеленского помехой миру
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал недавние высказывания президента США Дональда Трампа о президенте Украины Владимире Зеленском. Он, среди прочего, говорил, что «не в восторге» от коллеги и что конфликт на Украине урегулируют без участия нынешнего президента.
По мнению господина Медведева, господин Зеленский «признан своим бывшим хозяином помехой миру и интересам США». «Ведь он до крови укусил кормящую его руку», — написал замглавы российского Совбеза в Telegram.
Дмитрий Медведев предположил, что поддержка Европы не поможет властям Украины улучшить отношения с США, потому что тот «злопамятен» и не забудет о внутриполитических проблемах, которые возникли у него из-за прежней поддержки Киева.