Над Самарской, Оренбургской и Ульяновской областями уничтожены десятки беспилотников

Минувшей ночью дежурные силы ПВО засекли и сбили вражеские украинские беспилотники над регионами РФ. С 20:00 15 октября до 08:00 (MSK) 16 октября было перехвачено и уничтожено 644 БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.