Над Самарской, Оренбургской и Ульяновской областями уничтожены десятки беспилотников
Ранее в регионах объявлялась ракетная опасность.
Минувшей ночью дежурные силы ПВО засекли и сбили вражеские украинские беспилотники над регионами РФ. С 20:00 15 октября до 08:00 (MSK) 16 октября было перехвачено и уничтожено 644 БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В числе регионов, над которыми фиксировались воздушные цели, — Оренбургская, Самарская и Ульяновская области. Также атаке подверглись Брянская, Вологодская, Волгоградская, Воронежская, Владимирская, Калужская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская области, Московский регион, Ленинградская область, Краснодарский край, Республики Крым, Татарстан и акватория Черного моря.
Перед этим в ряде регионов, включая Самарскую, Оренбургскую и Ульяновскую области, объявлялась ракетная опасность. Работа общественного транспорта в Самаре приостанавливалась. В местных аэропортах вводились ограничения на прием и отправление самолетов. В Оренбуржье перекрывался ряд дорог.