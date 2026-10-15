В Оренбуржье перекрыт ряд дорог из-за ракетной опасности
Воздушная тревога объявляется в регионе второй раз за сутки
Ряд дорог перекрыт в Оренбургской области днем в четверг, 15 октября. Это связано с объявлением в регионе ракетной опасности, сообщили местные власти.
На данный момент перекрыто движение по Загородному шоссе, а также на ряде участков: Родничный Дол (с 0 по 9 км); Подъезд к хутору Южный от трассы М-5 «Урал» (с 0 по 2 км); Подъезд к с. Донецкое (с 0 по 4 км); М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, подъезд к Оренбургу – с 312 по 405 км (от Новосергиевки до Холодных Ключей); М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск (подъезд к пункту пропуска «Орск») – с 260 по 272 км (от Новоникольска до Орска).
В Оренбуржье за последние сутки ракетная опасность объявляется уже во второй раз (о первой угрозе губернатор Евгений Солнцев сообщил ночью, в 00:52 по местному времени). Также она объявлена в Самарской и Ульяновской областях.
В регионах включали сирены. В Самаре из-за ракетной опасности приостановлена работа наземного общественного транспорта.