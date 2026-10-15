В Оренбуржье перекрыт ряд дорог из-за ракетной опасности

На данный момент перекрыто движение по Загородному шоссе, а также на ряде участков: Родничный Дол (с 0 по 9 км); Подъезд к хутору Южный от трассы М-5 «Урал» (с 0 по 2 км); Подъезд к с. Донецкое (с 0 по 4 км); М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, подъезд к Оренбургу – с 312 по 405 км (от Новосергиевки до Холодных Ключей); М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск (подъезд к пункту пропуска «Орск») – с 260 по 272 км (от Новоникольска до Орска).