Фонд «Атолл Капитал» получил до 25% долей в операторе гибких офисов Aspace
Новым акционером оператора гибких офисов Aspace стал институциональный инвестор — фонд «Атолл Капитал», который получил до 25% долей в компании, об этом “Ъ” сообщили стороны сделки. Директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков считает, что 25% акций в компании могут стоить 330–515 млн руб.
Решение приобрести доли в организации связано с потенциалом масштабирования бизнеса Aspace, поясняют в «Атолл Капитал». Основатель и гендиректор Aspace Иван Гуськов считает, что сделка поможет улучшить корпоративное управление и повысить инвестиционную привлекательность компании.
До этого 72,25% долей в компании контролировало АО «Мера недвижимости», 15% долей принадлежали Сергею Седову, остальные 12,75% — Ивану Гуськову. Вхождение нового инвестора в капитал приведет к пропорциональному сокращению долей текущих акционеров, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев.
Сейчас под управлением Aspace находится более 49 тыс. кв. м сервисных офисов. По объему управляемых коворкингов компания находится на втором месте по объему портфеля, уступая Space1, по данным CMWP. Ранее “Ъ” сообщал, что Aspace рассматривает возможность приобретения сети гибких офисов Multispace. Речь идет о четырех площадках в Москве, их общая площадь составляет 18,2 тыс. кв. м. Сделка оценивалась в 800–950 млн руб.