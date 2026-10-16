Фонд «Атолл Капитал» получил до 25% долей в операторе гибких офисов Aspace

Новым акционером оператора гибких офисов Aspace стал институциональный инвестор — фонд «Атолл Капитал», который получил до 25% долей в компании, об этом “Ъ” сообщили стороны сделки. Директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков считает, что 25% акций в компании могут стоить 330–515 млн руб.