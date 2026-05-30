Белый дом обнародовал результаты медосмотра Трампа и когнитивного теста

Состояние президента США Дональда Трампа остается отличным, заявил его лечащий врач Шон Барбарелла. Результаты медицинского осмотра подтверждают, что господин Трамп готов и дальше выполнять обязанности президента страны, пишет Reuters. Детали обнародовала пресс-служба Белого дома в документе за подписью господина Барбареллы.

Президент США прошел серию обследований в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. По словам врачей, физические способности господина Трампа в норме. Также сообщается, что президент набрал 30 баллов из 30 по Монреальской шкале оценки когнитивных функций.

В этом году Дональду Трампу исполняется 80 лет. Как отмечает Bloomberg, с начала 2026 года он уже четыре раза обращался к врачу. В 2025 году было известно о трех его визитах к господину Барбарелле.

Президент США неоднократно ставил под сомнение психическое здоровье своего предшественника Джо Байдена. В апреле 2026 года господин Трамп предложил ввести когнитивные тесты для кандидатов в президенты и вице-президенты. Себя он называл единственным американским президентом, который сдал такой тест.