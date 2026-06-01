Трамп невозможно здоров

Врачи в США обнаружили серьезные пробелы в официальном заключении о состоянии здоровья президента

Два дня назад Белый дом опубликовал результаты медосмотра и когнитивного теста президента США. А его лечащий врач заявил, что состояние здоровья Дональда Трампа остается отличным. Однако теперь к этому документу появились вопросы у практикующих врачей. По их мнению, в документе слишком много белых пятен.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Aaron Schwartz / Reuters

В минувшую пятницу Белый дом опубликовал заключение лечащего врача Дональда Трампа о состоянии здоровья 79-летнего президента Соединенных Штатов. Основываясь на данных серии обследований в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, доктор Шон Барбарелла отметил, что «здоровье президента Трампа продолжает оставаться превосходным, демонстрируя отличную работу сердца, легких, нервной системы и хорошее общее физическое состояние».

Господин Трамп набрал 30 баллов из 30 возможных по Монреальской шкале оценки когнитивных функций. Поэтому, добавил врач, господин Трамп «полностью способен осуществлять все функции главнокомандующего и главы государства».

Однако, по данным американской прессы, в том числе The Wall Street Journal (WSJ) и Axios, многие практикующие врачи раскритиковали заключение, назвав его «отфильтрованным».

В частности, кардиологи и сосудистые хирурги отметили отсутствие важных данных, которые подтверждали бы оптимистический вывод доктора Барбареллы о состоянии здоровья президентского сердца. Например, в документе не было данных о кальциевом индексе (мощном инструменте, определяющем группы риска ишемической болезни сердца), оценки результатов компьютерной томографии сосудов по общеупотребительной и общепонятной шкале CAD-RADS, точных данных показателей фракции выброса. Вместо этого в документе лишь предельно обобщенно говорится об отсутствии артериальной непроходимости.

Раздел, в котором говорилось об улучшении состояния хронической венозной недостаточности, удивил врачей тем, что там ни слова не было сказано о том, как его удалось добиться.

Тем более что спонтанное улучшение этой болезни крайне редко, а сам господин Трамп неоднократно рассказывал о том, что отказывается носить обязательные в таких случаях компрессионные чулки.

Врачи, кроме того, обратили внимание на практически идеальные показатели холестерина в крови. «У него лучшие показатели, которые только возможно увидеть»,— цитирует WSJ сосудистого хирурга Дэниела Торрента из Джорджии. По словам врача, достижение столь низких показателей приемом статинов, как это указано в заключении, крайне редко.

Эксперты указали и на неубедительность объяснений частого появления синяков на руках президента. Лечащий врач заявил, что это лишь результат частых рукопожатий в сочетании с приемом аспирина. Однако в документе нигде не указана прописанная врачами доза, а из слов президента (он рассказывал о приеме аспирина) следует, что он принимает дозу, которая в четыре раза превышает рекомендуемую в профилактических целях. По словам врачей, если простое рукопожатие способно вызвать видимые синяки, это говорит о критическом истончении стенок сосудов или опасном падении уровня тромбоцитов. Учитывая возраст пациента, это может означать и высокий риск внутренних кровотечений и даже инсульта.

По мнению экспертов, тот факт, что в документе почти не упоминаются заболевания, описанные в предыдущих отчетах, а также отсутствуют вполне стандартные детали, делает его неполным.

«Этот отчет слишком хорош, чтобы быть правдой,— цитирует WSJ техасского сосудистого хирурга Уильяма Шутце.— Он представляется уж очень отфильтрованным нарративом».

Николай Зубов

