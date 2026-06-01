Гендиректор «Русагро» Липатов покинул пост после перехода активов в управление РСХБ

Гендиректор ПАО «группа "Русагро"» Тимур Липатов ушел с поста после перехода активов в управление ООО «РСХБ — Финанс» (структуры Россельхозбанка), указано на сайте раскрытия информации.

Тимур Липатов возглавил группу «Русагро» в январе 2022 года, сменив в этой должности Максима Басова. До прихода в компанию, с 2018 по 2021 год, был гендиректором ПАО «Силовые машины».

Росимущество передало в управление «РСХБ — Финанс» контрольный пакет акций «Русагро». 5 мая Хамовнический суд Москвы обратил агрохолдинг в доход государства по иску Генпрокуратуры. По данным надзора, основатель компании Вадим Мошкович использовал для развития бизнеса политические связи, будучи в тот момент сенатором от Белгородской области.

Как рассказали «Ъ» в Россельхозбанке, после передачи «Русагро» под контроль организации действующий менеджмент агрохолдинга сохранит операционное управление. Операционная и инвестиционная деятельность компании продолжится в прежнем режиме, заверили в РСХБ. Сроки работы «Русагро» под контролем Россельхозбанка позднее определит Росимущество.