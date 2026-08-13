«Русагро» с тамбовской налоговой юрисдикцией может сменить составы правления и совета директоров

Совет директоров агрохолдинга ПАО «Группа "Русагро"» (основан экс-сенатором Вадимом Мошковичем, в мае на 65% обращен в доход государства) с активами в Черноземье 12 августа рассмотрел вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего правления компании. В повестку совета также были включены вопросы об определении численности и избрании нового состава коллегиального исполнительного органа. Об этом сообщается в официальном раскрытии корпоративных документов компании, информация об итогах заседания совдира пока не публиковалась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Кроме того, агрохолдинг сообщал, что на 12 октября назначено внеочередное собрание акционеров ПАО «Группа "Русагро"». На нем планируется досрочно прекратить полномочия действующего совета директоров, определить численность и избрать новый состав совета.

Собрание пройдет в Тамбове в очно-заочной форме. Реестр его участников закроется 21 августа, предложения по кандидатам в совет директоров принимаются до 11 сентября. Совет директоров принял решение о созыве собрания 10 августа.

Стоит отметить, что в контролирующем «Русагро» Россельхозбанке заявляли в мае, что действующий менеджмент ПАО сохранит операционное управление после передачи агрохолдинга под контроль кредитной организации.

Действующее правление «Русагро» было избрано в мае 2025 года. По данным годового отчета компании за 2025-й, оно состоит из трех человек — председателя и двух членов. Примечательно, что персональный состав правления, включая имя его председателя, «Русагро» не раскрывает, ссылаясь на нормы, позволяющие «экономически значимой организации» ограничивать публикацию сведений об органах управления для защиты от санкций.

Нынешний совет директоров состоит из десяти человек, четверо из которых имеют статус независимых. Этот состав был избран в декабре 2024 года и в течение 2025 года не менялся. Имена директоров и председателя совета «Русагро» также не раскрывает, ссылаясь на те же нормы.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Группа "Русагро"» зарегистрировано в 2010 году в Московской области. С 2018 года агрохолдинг перерегистрирован в Тамбове. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Уставный капитал — 2,4 млрд руб. Управляющая компания — структура Россельхозбанка ООО «РСХБ-финанс». Актуальные акционеры не раскрываются. Известно, что контрольный пакет акций обращен в доход РФ. Выручка самого ПАО за 2025 год в отчетности не указана. Чистая прибыль ПАО за тот же период сократилась на 81%, с 2,4 млрд руб. в 2024-м до 459,9 млн руб. в 2025-м. В первом квартале 2026 года компания получила 52,9 млн руб. чистой прибыли.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», с конца мая полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Группа "Русагро"» выполняет ООО «РСХБ-финанс», которое возглавляет Ольга Маментьева. Но зарегистрированной в Белгороде операционной компанией холдинга — ООО «Группа компаний "Русагро"» — продолжает руководить экс-гендиректор ПАО Тимур Липатов.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в июле акционеры «Русагро» утвердили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2026 года в размере порядка 15 млрд руб. из нераспределенной прибыли за прошлые годы. «Русагро» таким образом выплатит доходы акционерам впервые с 2021 года.

В июне Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу основателя «Русагро» Вадима Мошковича и экс-гендиректора компании Максима Басова. Им инкриминируют мошенническое хищение акций холдинга «Солнечные продукты» на 50 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализацию более 28 млрд руб. (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Господин Мошкович также обвиняется в даче взятки охотничьим карабином бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову (ч. 5 ст. 291 УК РФ), а господин Иванов — в ее получении (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Подробнее о тамбовском уголовном деле Вадима Мошковича — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Калашников